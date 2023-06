Az amerikai gazdaság növekedése tavaly jócskán lelassult, s a legfrissebb mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenység szerény ütemben tovább bővült – mondta Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke a spanyol központi bank pénzügyi stabilitási konferenciáján, Madridban. Hozzátette: a fogyasztói kiadások növekedése idén felgyorsult, s a lakáspiac néhány mutatója az utóbbi időben javult. De a lakásszektor teljesítménye messze elmarad a 2022 eleji csúcstól. A magasabb kamatlábak és a lassabb növekedés visszafogja az üzleti beruházásokat.

Jerome Powell, az amerikai Federal Reserve elnöke.

Fotó: Stefani Reynolds / AFP

Mint mondta, a munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes, a munkaerő-kereslet még mindig jóval meghaladja a kínálatot. Bár a munkanélküliségi ráta emelkedett, de továbbra is alacsony. Vannak arra utaló jelek, hogy a munkaerőpiaci kereslet és kínálat egyensúlyba kerül.

Az infláció jóval meghaladja a hosszabb távú 2 százalékos célunkat, s ennek eléréséhez még hosszú lesz az út

– folytatta. A Fed elnöke arra is kitért, hogy tavaly év eleje óta 5 százalékponttal emelték az irányadó kamatot. Látják a szigorítás keresletre gyakorolt hatását a gazdaság kamatérzékeny ágazataiban, különösen a lakásépítések és a beruházások terén.

Időbe telik azonban, amíg a monetáris szorítások hatása teljeskörűen érvényesül, s az inflációra is hatással lesz.

A háztartások és a vállalkozások szigorúbb hitelfeltételei miatt az amerikai gazdaság ellenszélbe került – folytatta, de ezek természetes következményei a monetáris politikának. Arra is kitért, hogy a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC)

tagjainak nagy többsége szerint az év végéig még kétszer vagy többször kell emelni a kamatlábakat.

Beszédében a Fed elnöke kiemelten foglalkozott a márciusi bankpánikkal. Tekintettel arra, hogy a bankrendszer rugalmasságát nagyban növelték az elmúlt másfél évtizedben, Powell szerint két kézenfekvő kérdés merül fel. Az egyik, hogy

miért ment csődbe a Silicon Valley Bank (SVB) és két másik jelentős amerikai bank idén tavasszal.

A másik, hogy miért szorult a Credit Suisse bankház kormányzati támogatással felvásárlásra. Mint mondta, az SVB sebezhetősége nem a hitelkockázatból származott, hanem a túlzott kamatlábkockázati kitettségből és egy olyan üzleti modellből, amelynek sebezhetőségét a vezetőség nem értékelte, s túlzottan támaszkodott a nem biztosított betétekre. Ezért

meg kell erősíteni az SVB-méretű intézmények felügyeletét és szabályozását, de meg kell őrizni az Egyesült Államok többszintű banki ökoszisztémájának sokszínűségét is.

Fotó: MTI/EPA

Ne vegyük magától értetődőnek

Azt is fel kell ismerni – folytatta Powell –, hogy a banki vészhelyzetek nem napok vagy hetek alatt alakulnak ki, hanem szinte azonnaliak. Végül arra is kitért, hogy milyen érték a legnagyobb bankok rendkívüli rugalmassága, emellett a szabályozási rendszer biztosítékai is elengedhetetlenek. Az elmúlt hónapok eseményeit sokkal

nehezebb lett volna kezelni, ha a legnagyobb bankok alultőkésítettek vagy illikvidek lettek volna.

Ne vegyük azonban magától értetődőnek a pénzügyi rendszer ellenálló képességét – emelte ki a jegybankelnök. Az elmúlt körülbelül egy éve sokkjai – beleértve az árupiacokon kialakult szélsőséges ingadozást Ukrajna orosz lerohanása után, a meglepően magas inflációt és a hozzá kapcsolódó kamatemeléseket – megterheltek sok bankot és egyéb vállalatot.

Konklúzióként, arról beszélt, hogy a világjárvány és az elmúlt hónapok válságai visszaigazolták a szabályozók azon törekvését, hogy az Egyesült Államokban és szerte a világon a korábbinál sokkal rugalmasabb pénzügyi rendszer létrehozását támogassák. A reziliencia kiépítése és fenntartása pedig együttműködést igényel, beleértve a globálisan összekapcsolt pénzügyi rendszerben működő nemzetközi partnereket is.