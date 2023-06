Bár továbbra sem ismeri el a felelősségét a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszergyártó, a bírósági eljárás elkerülése érdekében mégis üzleti titokként kezelt egyezséget kötött Kaliforniában az amerikai James Goetzcel, aki azt állította, hogy a cég egykor kasszasikert hozó gyomorégés elleni gyógyszere, a Zantac okozta a rákbetegségét – derül ki a vállalat pénteken publikált közleményéből. Hozzátették, a társaság továbbra is védekezni fog a gyógyszer miatt ellene indított valamennyi ügyben.

Fotó: Sven Hoppe / AFP

A pert – amelynek tárgyalása egyezség híján júliusban indult volna – felperesként kezdeményező James Goetz éveken keresztül szedte a Zantacet, és

azt követően perelte be a GSK-t, hogy 2019-ben kiderült, a gyógyszer rákkeltő dimetil-nitrózamint (NDMA) tartalmaz.

Ugyanezért az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) is megtiltotta 2020-ban a Zantac és generikus változatainak forgalmazását, miután bebizonyosodott, hogy az NDMA nem utólag került a gyógyszerbe, hanem vagy a tárolás, vagy a magas hőmérséklet hatására képződött benne.

A dimetil-nitrózamint egyébként az orvosi kísérletekben a patkányok rákos megbetegítésére használják, a vegyület azonban kis mennyiségben a hőkezelt, füstölt vagy pácolt élelmiszerekben is megtalálható.

A Goetz-per volt az első a négy Zantac-ügy közül, amelyet a felperesek ügyvédei, Brent Wisner és Jennifer Moore a kaliforniai bíróságra vittek. Goetzék nem is választhattak volna jobb ügyvédeket, hiszen a Wisner és Moore többek között a Bayer AG ellen a Roundup nevű gyomirtó által állítólagosan okozott rákos megbetegedések ügyében megnyert pereknek köszönheti a hírnevét.

A GSK mellett a Boehringer Ingelheim, a Pfizer és a Sanofi is értékesített Zantacet éveken keresztül, ám ők a kereset benyújtását követően, már tavaly decemberben megállapodtak Goetzcel a peren kívüli megoldásról.

A GSK-nak, amely több mint négy évtizede fejlesztette ki a gyógyszert, a Bloomberg szerint már az 1980-as évek óta tudomása volt róla, hogy a gyógyszer veszélyes lehet, de ezt 2019-ig elhallgatta.

A GlaxoSmithKline árfolyama Londonban 5,5 százalékkal, 14,34 fontra emelkedett pénteken.

A per volt a fő kockázat, ami a befektetőket a GSK-részvények vásárlásától visszatartotta

– írta Emily Field, a Barclays elemzője egy befektetőknek szóló jegyzetben.

Néhány Kaliforniában folyamatban lévő ügytől eltekintve a Zantac miatt indított perek dandárja, azaz mintegy 75 ezer eljárás a delaware-i bíróságnak jutott, ahol a meghallgatásokra valószínűleg januártól kerül sor.

A gyógyszert forgalmazó vállalatok tavaly decemberben nagy győzelmet arattak, amikor egy szövetségi bíró több tízezer Zantac-keresetet utasított el, megállapítva, hogy a felperesek szakértői nem támasztották alá tudományosan, hogy a gyógyszer rákkeltő.

A Bank of America elemzői pedig pénteken arról beszéltek, hogy továbbra is alacsonynak látják a Zantac peres kockázatait, szerintük a Goetz-ügy rendezése a legrosszabb esetben is valószínűleg százmillió dollár körüli költséget jelentett volna a GSK-nak.

Hozzátették,

a delaware-i ügyek valószínűleg nem jutnak el a bírósági tárgyalásig, mivel a GSK azt az észszerű stratégiát választotta, hogy a „felperesbarát bíróságokon” elkerüli az ellene irányuló nagy összegű kártérítési követelések nyilvános tárgyalását, lévén „a pereskedés természeténél fogva kiszámíthatatlan”.

Az elhúzódó jogi csatározások és kártérítések miatti aggodalmak tavaly augusztusban nagyjából egy hét alatt összesen közel 40 milliárd dollárral csökkentették a GSK és a Zantacet forgalmazó többi gyógyszergyártó piaci értékét.