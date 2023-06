Idén az amerikai széles piacot leképező S&P 500 14 százalékot emelkedett, míg az MSCI „minden ország, kivéve USA” részvényindexe csupán 8,5 százalékot. Nem csoda, hogy a befektetők visszalopakodnak az amerikai részvényalapokba, legalábbis erre utal, hogy három egymást követő héten is nettó pénzbeáramlást mértek. Ráadásul a június 14-én zárult hét nettó 23,78 milliárd dollárja tavaly december óta a legnagyobb nettó beáramlás.

Fotó: AFP

A globális részvények iránti érdeklődés ugyanakkor elhalványodott az elmúlt hetekben. A globális részvényalapok az elmúlt kilenc hétből ötben nettó kiáramlást szenvedtek el, s ennek mértéke 2022 októbere óta a legnagyobb.

Az európai részvényalapokból 14 hete folyik ki a befektetők pénze,

míg az Egyesült Királyságban 23 hete könyvelnek nettó kiáramlást. A pánkontinentális Stoxx Europe 600 csupán 8,1 százalékot emelkedett az idén. A Shanghai Composite csak 4,9 százalékot, a hongkongi Hang Seng index pedig körülbelül 1 százalékot emelkedett.

Az amerikai részvények iránti közelmúltbeli lelkesedés nagyobb részt a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés számlájára írható. A befektetők most olyan vállalatok részvényeit gyűjtik, amelyek annak a technológiának az élvonalában vannak, amely szerintük megváltoztatja a világot az elkövetkező években.

Az MI grafikus csipjeinek gyártója, az Nvidia részvényeinek árfolyama az idén megháromszorozódott. A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms és a Tesla pedig duplázott. A Microsoft pedig, amely 10 milliárd dollárt fektetett az OpenAI ChatGPT-be, több mint 40 százalékot emelkedett, csakúgy, mint az Apple és az Amazon.

A befektetők azért is optimisták az Egyesült Államokkal kapcsolatban, mert az amerikai fogyasztók továbbra is szabadon költenek, a munkaerőpiac erős, s a bankszektor válsága is enyhült. Ráadásul sok befektető abban reménykedik, hogy a Federal Reserve a kamatemelési kampányának végéhez közeledik. Miközben

az eurózóna recesszióba csúszott, a kínai nyitás pedig megtorpant.

De a nemzetközi részvénypiacon is vannak bikapiaci jelek. A japán, a mexikói és

az európai piacokon a részvényrali szélesedik.

A „szélesség” mérőszáma a 200 napos mozgóátlaguk felett mozgó részvények százalékos aránya. Nos, az Egyesült Államokban a ralit csupán egy maroknyi részvény uralja. A befektetők attól tartanak, hogy

a szűk rali sebezhetővé teszi az amerikai piacot egy nagyobb korrekció esetén.

Ráadásul a nemzetközi tőzsde egyes sarkai még mindig olcsóbbnak tűnnek, mint az Egyesült Államok.

Így például Jon Bell, a Newton Investment Management globális portfóliómenedzsere

többet fektet értékalapú európai részvényekbe, mert alacsonyabb az értékelésük

és magasabb az osztalékhozamuk.