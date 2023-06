Az olasz Unicredit, az osztrák Raiffesen Bank és Erste Bank, valamint a Banca Transilvania SA is érdeklődését fejezte ki az OTP Bank romániai leányvállalatának felvásárlása kapcsán az ügy ismerői szerint.

Az ügylet része lehet az OTP moldovai üzlete is, jelenleg a folyamat következő lépése várható. Az OTP most felméri a lehetséges vásárlók érdeklődését és azt követően dönt a romániai részleg sorsáról. A román leányvállalatért akár 300 millió eurót vagy többet is kaphat az OTP – írja a Bloomberg.

Az OTP Romania székház Bukarestben

Fotó: Silviu Matei/MTI

A magyar bank szeretne kilépni a román piacról, amiből nem sikerült jelentős részt kihasítania magának, hiába próbálkozott felvásárlási célpontokat találni az országban. A román részleg mintegy 1690 milliárd forintnyi eszköz felett rendelkezett a tavalyi év végén és 2,9 százalékát szerezte meg az ország piacának 2021-re. 2017-ben azonban Csányi Sándor, a cég elnök-vezérigazgatója 7-8 százalékos részesedés megkaparintását tűzte ki célul Romániában és legalább 10 százalékot más országokban. Az OTP továbbra is számos országban terjeszkedik, ám 2020-ban eladta szlovákiai érdekeltségét a KBC csoportnak.