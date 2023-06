Az elektromos luxus sportkocsikat gyártó amerikai Lucidba irdatlan pénzt nyomnak a tulajdonosai: a vállalat szerdai amerikai tőzsdezárás után kiadott közleménye szerint 3 milliárd dollárnyi tőkebevonásra kerül sor nyilvános részvénykibocsátás révén. A kibocsátandó 143 millió törzsrészvényt a tőzsdén vagy OTC ügyleteken keresztül értékesítik, ennek a módját azonban nem részletezték az érintettek, ahogy az ügyletről sem szolgáltattak információt.

További 266 millió részvényt zárt körben adnak el a szaúdi Ayar Third Investmentnek, 1,8 milliárd dollár értékben. Az kétségtelen, hogy a Lucid két végén égeti a gyertyát, azaz masszívan veszteséges, ám ez eddig nem túlzottan zavarta szaúdi tulajdonosait. A kaliforniai székhelyű társaságban a MarketScreener legfrissebb adatai szerint

60,6 százalékban a szaúdi állami befektetéseket kezelő alap, azaz a Public Investment Fund (PIF) tulajdonában van.

A friss tőke döntő része is tőlük érkezhet, az Ayar ugyanis a PIF kapcsolt vállalkozása. Az amerikai Vanguard befektetési társaságnak jelenleg 3,1 százaléka van, rajta kívül részvényes még a Blackrock, a First Asset és a Global X befektetési csoport is. A Lucid technológiai atyamestere, Peter Rawlinson az egyetlen magánszemély a jegyzett tulajdonosok között, neki 1,16 százaléka van.

A Nasdaqon jegyzett Lucid részvényárfolyama január vége óta 40 százalékot veszített értékéből,

a közlemény megjelenése után újabb 9 százalékos esés következett a zárás utáni elektronikus kereskedésben, azaz a részvény-kibocsátással járó hígítási tervet meg fogadta kedvezően a piac. S hogy a vállalat körül súlyos gondok vannak, azt az első negyedévről május elején kiadott gyorsjelentés és a cégvezetés maszatolása egyaránt tanúsítja. A 150 millió dolláros bevétel mellett a kiadások már az egymilliárd dollárt közelítették, végül 772 millió dolláros üzemi veszteségről adtak számot, készpénzállományuk pedig megfeleződött, 900 millió dollárra apadt.

A piacon vészjósló jelként értelmezték, hogy a termelés 2314 darabra csökkent az első negyedévben a megelőző három hónapban összeszerelt 3439 autóról, ugyanakkor a megrendelőknek ebből alig több mint 1400-at adtak át. Hasonló történt az október-decemberi időszakban, akkor csak 1932 luxusautó slusszkulcsát nyújtották át a tulajdonosoknak.

Fotó: Lucid Group

A menedzsment nem adott értelmes és megnyugtató magyarázatot az eltérésekre,

inkább úgy döntött, hogy ezentúl nem közöl részletes adatokat, hogy ne zavarja meg a befektetőket, s a korábban még 28 ezerről szóló megrendelés-állományát is üzleti titokként kezeli. Egyszersmind az év elején még 10–14 ezer darabra becsült idei gyártási tervet is korrigálták, csak tízezer Lucid Air legyártásával számolnak. A cég két amerikai gyártóbázissal rendelkezik és 7200 főnek ad munkát.