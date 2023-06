Régóta várt bejelentést tett az ANY Biztonsági Nyomda csütörtökön, a társaság közlése szerint ugyanis hatályba lépett az angolai belügyminisztériummal megkötött szerződés, amelynek keretében a magyar vállalat útlevélkibocsátó rendszert szállít az afrikai országba.

Fotó: Shutterstock

Május 31-én Luandában aláírták az angolai pénzügyminisztérium és a magyar Eximank közötti finanszírozási megállapodást, ezzel teljesült az észak-afrikai állam belügyminisztériuma és ANY között korábban létrejött szerződés hatálybalépési feltétele.

A tíz évre szóló szerződés keretében a társaság a helyi belügyminisztériumnak és az SME (Serviço de Migração e Estrangeiros), angolai Migrációs és Idegenrendészeti Hivatalnak szállít új biometrikus útlevélkibocsátó rendszermegoldást.

A szerződés keretösszege 130 millió euró (48,18 milliárd forint). A rendszer tartalmazza a biometrikus adatfelvételező állomások kiépítését, az útlevél tervezését és gyártását, valamint a helyi megszemélyesítő rendszer felállítását, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

A nyomdatársaságnak a korábban megkötött szerződésben foglalt 15 százalékos előleget átutalta a megrendelő. A projekt első fázisában a rendszer kiépítése a feladat, majd annak üzemeltetése és az útlevelek folyamatos szállítása. A fennmaradó 85 százalék kifizetése a projekt ütemezésének megfelelően történik.

A hazai sajtóban elsőként a VG.hu beszámolt be arról 2021 nyarán, hogy a magyar nyomdaipari vállalat egy óriásmegrendelést kaphat az afrikai ország útlevélrendszerének megújítására. Az üzletet egy évvel később jelentette be hivatalosan is a társaság.

Az ANY Biztonsági Nyomdát részben a jelentős afrikai megrendelések, valamint a stabilan magas osztalékfizetés és a társaság speciális know-howja miatt is a régió egyik legjobb mid-cap részvénysztorijának tartja a Concorde, 2450 forintos célár mellett vételre ajánlva azokat. A nyomdarészvény az idei 12 százalékos emelkedéssel együtt is még messze jár ettől a szinttől, csütörtök reggel szűk fél százalékos pluszban, 1680 forinton kereskednek a papírral.