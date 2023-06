A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 497,22 pontos, 0,99 százalékos csökkenéssel 49 586,71 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 5,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki zárás óta.

A Magyar Telekom kivételével csökkent a vezető értékpapírok értéke hétfőn a budapesti tőzsdén.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egész Európában kedvezőtlen volt a befektetői hangulat, így a BUX-index is eséssel zárt. A hétfői kormányinfón a Richterre nézve pozitív bejelentés hangzott el, miszerint a gyógyszergyártók esetében a jövő évben megfelezik az extraprofitadót, és ennek a fele is leírható, ha az érintett cégek beruházásra, illetve kutatás-fejlesztésre költik ezt az összeget – magyarázta Sághy Balázs, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek. A szakértő hozzátette, hogy a bejelentés ellenére a Richter is mínuszban zárt, viszont a forgalma szokatlanul nagy volt, elérte az 1,7 milliárd forintot. A többi blue chip – azaz az OTP és a Mol – esése a negatív nemzetközi hangulatnak tulajdonítható.

A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal, 2956 forintra csökkent 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 2,07 százalékkal ,11 830 forintra esett, forgalmuk 2,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,73 százalékkal, 413 forintra erősödött, forgalma 61,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,60 százalékkal, 8350 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A Bumix 3400,34 ponton zárt hétfőn, ez 20,47 pontos, 0,60 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.