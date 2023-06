Az elmúlt évek legnagyobb agrárüzletét üthetik nyélbe napokon belül, hírek szerint az amerikai gabonakereskedő Bunge hamarosan összeolvadhat a versenytárs Viterrával. A tranzakció révén egy több mint 30 milliárd dollár piaci értékű óriásvállalat jöhet létre a Reuters értesülései szerint.

Fotó: Shutterstock

A 14 milliárd dollár tőzsdei értékű, 2,7 milliárdos adóssággal rendelkező Bunge a rivális cégért zömében részvényekkel fizetne, de emellett készpénzt és bankkölcsönt is felhasználna. A tranzakciót követően létrejövő nagyvállalatot a Bunge vezetősége irányítaná, Greg Heckman vezérigazgatóval az élén.

A megállapodás épp akkor jönne létre, amikor Oroszország ukrajnai háborúja kikezdte a globális élelmiszerpiacok ellátásbiztonságát. Az összeolvadás lehetséges hatásait a trösztellenes szabályozó hatóságok is vizsgálják majd.

A magánkézben lévő rotterdami székhelyű Viterra tulajdonosai, köztük a svájci bányaipari Glencore, a kanadai állami nyugdíjalap és az ugyancsak kanadai British Columbia Investment Management Corporation még ezen a héten jóváhagyhatják az üzletet, ha a tárgyalások sikerrel járnak.

Bár a megállapodást akár már jövő héten bejelenthetik, továbbra is fennáll a lehetősége, hogy az utolsó pillanatban meghiúsul az üzlet, annak végső értéke pedig a Bunge tőzsdei árfolyamának mozgása alapján még változhat – figyelmeztetett a hírügynökség egyik névtelenséget kérő forrása.

A Reuters megkereste a két érintett cég mellett a Viterra-tulajdonos Glencore-t is, de egyik helyről sem kommentálták az értesüléseket. A Bunge és a Viterra között zajló tárgyalásokról először a Bloomberg írt még május végén, az ügylet részletei és időzítése akkor még homályban maradt.

Az ABCD uralja a piacot

Számos árupiaci termék, köztük a búza, a kukorica és a szójabab kereskedelme már most is a Bunge és három másik nagy szereplő – az Archer-Daniels-Midland, a Cargill Inc és a Louis Dreyfus – kezében összpontosul. Az ABCD néven emlegetett négy vállalat busás nyereségre tett szert, miután az orosz–ukrán háború következtében az egekbe szöktek a terményárak.

A 2022-ben 67,2 milliárd dolláros bevételt elérő Bunge a Viterra felvásárlásával Archer-Daniels-Midland szintjére tornázhatná fel forgalmát, az utóbbi 102 milliárdos tétellel zárt tavaly. Az akvizíció a gabonaexportáló és olajosmag-feldolgozó üzletágban is fellendülést hozhat számára.

Nem a mostani az első kísérlet a két vállalat összeboronálására, csak 2017 elején még épp fordított felállásban, a Viterra – még Glencore Agriculture néven – próbálkozott a Bunge felvásárlásával, amelyet akkor 11 milliárd dollárra értékeltek. A Bunge azonban akkor visszautasította a Glencore ajánlatát. A Viterrának azóta volt sikeres felvásárlása is, tavaly 1,1 milliárd dollárt fizetett a Gavilonért, bővítve ezzel gabonakereskedelmi üzletágát az Egyesült Államokban.