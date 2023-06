Jól mutatja a tőzsde csalfa természetét, hogy amíg a május a negatív korrekció hónapja volt az Opus Global-részvények piacán, addig a június a felívelésé. A hónap elejére 102 forintig csorgott le a kurzus. Addig úgy tűnt, nem talál kedvező momentumot a piac, hogy felkapja a részvényt. Nem adott okot optimizmusra sem az építőipar, sem a turizmus, sem az uniós pénzek ügye. Talán a 100 forintos lélektani szint körüli spekulációk segítettek, hogy újra lábra kapjon az árfolyam. Ám igazán meredek felívelést csak a negyedéves gyorsjelentés hozott. Szerdán délben már 150 forint felett forgott a részvény, s a félnapi 150 milliós forgalommal egy blue chipet is kielőzött a négyből.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jelentős impulzust adott az Opus árfolyamának az idei első negyedéves gyorsjelentés, mely a tavalyi egész éves eredmény felét megközelítő negyedéves profitot hozott

– mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője. Hozzátette: bár nem meglepő módon emelkedtek a költségek, különösen az anyagköltség, de

a bevétel bővülése felülmúlta a költségnövekedést.

Az is fontos körülmény – folytatta, hogy az első negyedévben már nem történt nagyobb felvásárlás. Így a sorok jobban összehasonlíthatók a bázisidőszakkal, az akvizíciós hullámot követően egy letisztulási folyamat tanúi lehetünk, s

úgy tűnik, megindulhatott a stabil eredménytermelés.

A letisztulás azért fontos, mert korábban, a konglomerátum kialakulásakor az adatok nehezebben voltak értelmezhetők, ami bizonytalanságot kelthetett a befektetőkben. Ez most oldódni látszik. Ugyanakkor a gazdasági kilátások továbbra is bizonytalanok, s az állami megrendelések kilátásait is nehéz előre megjósolni – tette hozzá.

Az Equilor továbbra is vételi ajánlást ad a részvényre. A célár 12 havi horizonton 232 forint, ami a keddi 144,8 forintos záróárhoz képest 60 százalékos felértékelődési potenciált mutat.