Budapesten jelentette be befektetői és potenciális partnerei előtt az Enerhash Technologies Zrt., hogy megkezdte a felkészülést a tőzsdei bevezetésre a BÉT Xtenden. A 2021-ben létrehozott társaság mindössze két év alatt jutott el eddig a mérföldkőig.

Fotó: Szabó Bendegúz / Enerhash Technologies

A cég globálisan terjeszkedik, Új-Zélandon a napokban kezdték meg működésüket, eddig több mint ezer szervert és kapcsolódó infrastruktúrát telepítettek világszerte, 2023-ban a duplázás a cél. Az Enerhash Technologies számára így ideális indulóterep a BÉT multilaterális kereskedési platformja, mely funkcionálisan ugyanazt nyújtja a kibocsátók és a befektetők számára, mint a hagyományos tőzsdék.

Enerhash: globális kihívásra magyar megoldás

A vállalat közleménye szerint napjaink központi kihívása lett az energiaválság, mely világszerte foglalkoztatja nemcsak a politikai szférát, de a gazdasági szereplőket és a különböző erőművek üzemeltetőit is.

Ezzel párhuzamosan a megújuló források egyre nagyobb szerepet kapnak az energiamixben, viszont számos további kérdést is felvetnek, hiszen meglehetősen volatilis és kiszámíthatatlan a termelésük – vagyis, ha nem fúj a szél vagy süt a nap, akkor energiahiány jelentkezik, máskor viszont a többlettermelés okoz problémát.

A magyar Enerhash Technologies infrastruktúra-fejlesztésekkel és adatközpont-beruházásokkal képes optimalizálni az energiaellátást, kiegyensúlyozni a megújuló erőművek kapacitásait, illetve értékesen hasznosítani a keletkező tartalékokat. Ennek egyik mintapéldája lett a cég nagyszabású svédországi projektje.

Az ország északi régiójában jellemzően alacsony a népsűrűség, ennek megfelelően az áramfogyasztás is, így jelentős többletkapacitás keletkezik. Az érintett svéd állami energetikai nagyvállalattal együttműködve egy három megawatt kapacitású számítástechnikai adatközpontot telepítettünk ide, ami minden oldalról optimalizálja az energiagazdálkodást: kiegyensúlyozó szolgáltatást nyújtunk az áramhálózaton, a vízerőművek pedig ellátják az adatközpontot árammal, amit számítási kapacitássá alakítva hasznosítunk – például kriptobányászatra

– meséli az észak-svédországi beruházásról Jogg Dániel, az Enerhash társalapítója. Ez szerinte nem csupán profitoldalról óriási dolog, de egy teljes mértékben fenntartható és környezettudatos megoldás is.

Pénzpiaci bizalomvesztés – jó idők jönnek a bitcoinra

Mindez egyben fontos innováció a kriptobányászat számára is, amellyel kapcsolatban éppen az az egyik vezető ellenérv, hogy a hatalmas számítási kapacitások „etetéséhez” jelentős energiaráfordításra van szükség. A bitcoinpiac egyébként is felfutóban van, a kriptovaluta jegyzése március végéig közel 70 százalékot emelkedett, egyes szakértők szerint pedig akár a 100 ezer dolláros árfolyamszintet is elérheti idén.

A világ számos pontján elszaladt az infláció, bizonytalan a gazdasági helyzet, és több aggasztó jel is érkezett az elmúlt időszakban a bankszektorból, nem csoda, hogy az egyre bővülő felhasználási lehetőségeket kínáló decentralizált rendszer felé fordulnak az emberek.

A bitcoinbányászatra specializálódott Enerhash Technologies Zrt.-t az Enerhash Group részeként hoztuk létre 2021-ben, mellyel az volt a célunk, hogy minél több adatközpont telepítésével honosítsuk ezt a környezettudatos üzleti modellt. Fenntartható alternatívává szeretnénk tenni a kriptobányászatot, miközben fontos missziónknak tekintjük a megújuló energiaforrásokra való globális átállás támogatását és gyorsítását

– mondta Jogg Balázs, a tech cég másik társalapítója.

A cégalapító szerint fontos hangsúlyozni, hogy a részvényeiket megvásárlók nem kockázatitőke-befektetésben vesznek majd részt, hanem közvetlenül a száz százalékban zöld bitcoinpiacba szállnak be, amihez a vállalat biztosítja a know-how-t és a teljes infrastruktúrát.