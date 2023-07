A forint utál két jegybankülés közt lenni, mert pofozzák

Előbb stabilizálódott a forint a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatcsökkentését követő gyengülés után, majd szerdán újra nyomás alá került, és az elmúlt fél hónap leggyengébb szintjére tolták az euró ellenében. Az ingadozásban ezen a héten nincsen meglepő, hiszen alapvetően nem jó hír, ha egy devizának csökkennek a kamatai, miközben a másokét felfelé tolják: szerdán a Federal Reserve, csütörtökön az Európai Központi Bank emel várhatóan kamatot. Ugyanakkor a kamatpályákat illető várakozásokban eddig nem történt változás: a forintárfolyam bármelyik irányban kilenghet a hét hátralévő felében.

Az MNB kedden a vártnak teljesen megfelelően 100 bázisponttal csökkentette egynapos betéti kamatát, és ezt követő kommentárjai szerint nem változtat már ismert politikáján: folytatja a fokozatos, óvatos kamatcsökkentéseket.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke azt is közölte: a stabil forintot tartják üdvösnek a gazdaság számára. A forint a kamatvágás és a kommentárok után mégis gyöngült valamelyest már kedden, a kerek 380-as szintet is átdöfve az euró ellenében. Szerdán ennél egy egységgel erősebb, 379,3-es szintről indult, majd a délutáni kereskedés közepe felé a 383,6-et is megkóstolta, mielőtt visszaperdült.

Amikor a hazai, vagy a nagy nemzetközi jegybankok a kamataikat változtatják, a devizaárfolyamok ingadozásai természetesek, rövid időn belül akár többször is irányt módosíthatnak a hírek vagy a változó vélemények okozta átpozicionálások miatt. Eközben az Equilor jegyzete szerint technikai értelemben a 382,47-os szint (a 61,8 százalékos Fibo) áttörése után a 200 napos mozgóátlag, 386,71 adhat támaszt a forintnak.

A hazai kamatcsökkentés kilátásai elemzői jegyzetek szerint jelen pillanatban láthatóan nem kedveznek a forintnak, miközben a piacokon az amerikai és euróövezeti kamatok további emelésének kilátásait latolgatják. A Reuters a Goldman Sachs elemzői jegyzetét idézi, amely szerint előretekintve az MNB valószínűleg figyelembe veszi majd az árfolyam mozgásait, és ha a forint túl sokat gyengülne, akár szüneteltetheti is a kamatlazítást.