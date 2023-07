Nem lehet teljesen elégedett a Volkswagen csoport a második negyedéves teljesítményével, noha Arno Antlitz pénzügyi igazgató erős számokkal igyekezett palástolni Európa legnagyobb autógyártójának problémáit. A VW márkáiból 15,5 százalékkal többet, 2,324 milliót adtak át megrendelőiknek a tárgyidőszakban, ebből az egy évvel korábbinál 15,2 százalékkal több, 80,06 milliárd eurós bevételük származott.

A Volkswagen az Xpenggel szövetkezett kínai forgalma feljavítására.

Ez eddig szép, de a csoport a nemzetközi gazdasági környezetet jellemző bizonytalanságokra hivatkozva

a 9,5 millió darabról szóló éves értékesítési tervszámát a 9–9,5 milliós sávba süllyesztette,

a félmilliós bizonytalansági faktorral alaposan meglepve az elemzőket. Utóbbiak a kiemelten fontos adatként kezelt üzemi eredmény 24,7 százalékos emelkedésével és 5,60 milliárdos összegével már elégedettebbek lehettek, de a Bloomberg szerint ennél is jobb adatban reménykedtek. A szabad készpénztermelés viszont az egy évvel korábbihoz képest 72 százalékkal, 226 millió euróra romlott, ami már megkondította a vészharangot a menedzsmentnél.

Nem véletlen, hogy Arnitz is a második fél év legfontosabb feladatának a készpénztermelés megerősítését jelölte meg, és ebben az egyes márkáiknál már zajló költségcsökkentő programok kedvező hozadékára is számít. Az éves cél változatlanul 6–8 milliárd euró közötti nettó készpénzállománnyal számol, fél évkor csak 2,47 milliárdnál járnak. A befektetők is reagáltak: a VW-gyorsjelentést övező pesszimista hangulat 3,2 százalékos árfolyamesést váltott ki a frankfurti tőzsdén.

A Volkswagen csoport üzemi árrésével sem felfelé lóg ki az autógyártók népes mezőnyéből,

a 7 százalékos marzs eltörpül a Tesla 18,2 százalékos hasonló mutatójához képest, miközben a Mercedes, a Stellantis és a Renault is dinamikus bővülésről számolt be ezen a soron.

Az elektromos Transporter, a VW ID.Buzz piaci sikerében bíznak a wolfsburgiak.

Oliver Blume, a VW csoport vezérigazgatója az előre menekülést választotta, a gyorsjelentést megelőző napon, azaz szerdán jelentette be, hogy 700 millió euróval beszállnak az egyik feltörekvő kínai autógyártóba, az Xpengbe, és ezért 4,99 százalékos tulajdonrészhez jutnak.

Az Xpeng jövő évtől két középkategóriás elektromos modellt gyárt a kínai piacra, az ottani igényeknek és ízlésnek megfelelően. A járművek a VW logóját viselik majd. A céget több kritika érte amiatt, hogy nem érzi a kínai néplelket és gondolkodásmódot, ezért az ottani modellkínálata nem annyira vonzó és ütős, mint helyi versenytársaié.

Jellemző, hogy az elektromos autók értékesítésében az első fél évben a Tesla a német piacon, tehát saját pályáján legyűrte a VW csoportot, míg Kínában a BYD a teljes piacot tekintve is átvette tőle az éllovas szerepet.

Kínában a prémiumkategóriát képviselő Mercedes-Benz sem hozza az Európában és Észak-Amerikában megszokott formáját. Ezt a gyorsjelentésüket szintén csütörtök reggel publikáló stuttgartiak vezérigazgatója, Ola Kaellenius is elismerte, ugyanakkor azt mondta, hogy a kínai fogyasztói igények kielégítését az ottani új partnerére bízó Volkswagennel szemben ők inkább a saját útjukat járják, nem bízzák másra a fejlesztéssel járó gondokat és felelősséget.

A Mercedes-Benznél a beszállító láncok már olajozottan működnek.

Elemzői konferenciáján a Teslától is távolságot tartva kijelentette, hogy nem vesznek részt a kínai árcsökkentési versenyben, inkább abban bíznak, hogy a Covid-korlátozások feloldását követő szokatlanul enervált gazdasági fellendülés nem bizonytalanítja el jobban a piacot és a konjunktúra újult erőre kap.

Nem hiszem, hogy az árképzési oldalon irracionális akciókkal kellene piaci részesedést vásárolnunk Kínában. Ez ellentétes az üzleti filozófiánkkal

– szögezte le a svéd vezérigazgató. A Mercedes-Benz a várakozások feletti második negyedévet zárt, a menedzsment erre hivatkozva javított az áprilisban megfogalmazott éves célszámokon, igaz, a konkrét adatokkal mostohán bánt. E szerint a bevétel és az üzemi eredmény a tavalyi szinten stagnál majd, utóbbi 20,5 milliárd euró lehet.

A személyautó-üzletág üzemi profitmarzsa a 12–14 százalékos sávban maradhat. A szabad készpénzállomány a tavalyit enyhén felülmúlhatja, a szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítésénél viszont 2022-hez képest sokkal jobban állnak, legalábbis Európában.

A Mercedes a második negyedévben 5 százalékkal, 38,24 milliárd euróra növelte árbevételét, üzemi eredményénél 8 százalékos éves pluszt és 4,99 milliárdot mutatott ki, az adózott nyeresége pedig 14 százalékkal, 3,64 milliárdra ugrott. Mindehhez 515,7 ezer személyautót és 119,5 ezer haszonjárművet kellett eladnia, előbbi 6, utóbbi 19 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Érdekesség, hogy amíg a személyautókon csak 2 százalékkal magasabb profitot szedett be, a haszonjárművek nevükhöz méltóan szállították a hasznot: 119 százalékkal lőtték felül az egy évvel korábbi szintet.

Az 515,7 ezer autóból 183,6 ezret Kínában értékesítettek, ám az ott elért 11 százalékos éves bővülés meglehetősen karcsú a konszern reményeihez képest.

Igaz, ez még így is a duplája az európai bővülési dinamikának, amely 157,1 ezer autó eladását eredményezte, közülük minden negyedik a német piacon talált gazdára. Észak-Amerikában 3 százalékos pluszt és 98,8 ezres eladást regisztráltak. Tisztán elektromos hajtású autóik eladását megduplázták (61,2 ezer), míg a tölthető hibrideké 7 százalékkal, 34,7 ezerre nőtt.

Gyakorlatilag az eladott új Mercedesek 18,6 százaléka már részben vagy teljesen elektromos hajtású. Az elektromos átállás felgyorsulásában nagy szerepet játszott, hogy az ellátási, beszállítói lánc immár olajozottan működik a Mercedesnél, ezért a termelést is fokozni tudták.