Közel hét százalékot zuhant hétfőn délelőtt a Philips részvényárfolyama, miután a holland elektronikai és egészségipari konglomerátum kissé megemelt idei eredményvárakozását nem találták elég ambiciózusnak a befektetők, miközben a második negyedévben tovább csökkenő rendelésállomány is aggodalomra adhat okot.

Fotó: Philips

Az amszterdami székhelyű vállalat reggel több mint duplázódó, 53 millió eurós EBITDA-eredményről számolt be a második negyedévre vonatkozóan, ami sokkal jobb az elemzők által várt a várt 394 milliónál. A tisztított EBITDA-marzs 10,1 százalékra nőtt, miközben a forgalom kilenc százalékkal, 4,47 milliárd euróra bővült.

Az egy részvényre jutó eredmény 28 centre hízott az egy évvel korábbi 14 ről.

Az egészségipari eszközöket gyártó csoport rendelésállománya nyolc százalékkal esett vissza éves alapon a június végén zárult három hónapban, és immár a negyedik egymást követő negyedévben regisztráltak csökkenést az új megrendelésekben. Ez az elemzők szerint a forgalombővülést is nyomás alá helyezheti a következő egy-másfél évben.

Az óvatosságot a menedzsment némileg javított idei várakozásai is tükrözik. A bevételsoron öt százalék körüli bővülést várnak, szemben a korábbi, alacsony egy számjegyű növekedéssel, míg az üzemi haszonkulcs közel kilenc százalékkal is emelkedhet a tavalyihoz képest.

A Philips vezetősége a jelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy várakozásai szerint a globális piaci feltételek továbbra is rendkívül bizonytalanok maradnak, és hogy különösen aggasztja az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatok alakulása, valamint Kína azon törekvése, hogy önellátóvá váljon a kritikus technológiák terén, beleértve az egészségügyhöz kapcsolódó technológiákat.

A gyártó több mint két éve küzd az alvási apnoé javítására szolgáló több millió berendezés visszahívásának következményeivel, amit még 2021 júniusában jelentett be. Tavaly év végén, majd az ide éi v elején is jelentős költségcsökkentéseket jelentett be a vállalat, amelynek során több munkavállalójától volt kénytelen megválni.

A hét eleji nagy zuhanás ellenére az év eleje óta 47 százalékot ralizott az amszterdami tőzsdén jegyzett részvény.