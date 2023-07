Az európai utazási részvények lendülete a pár hete tartó jelentési időszakot követő profitrealizálás hatására ugyan kicsit megbicsaklott, ám az elemzők szerint a még mindig relatíve nyomott árazásuk és a folyamatos, dinamikusan növekvő kereslet tovább pumpálhatja majd az elmúlt egy év alatt kibontakozott ralit, fenntartva ezzel vonzerejüket a befektetők számára.

Fotó: Shutterstock

Az európai turizmussal foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét követő index (SXTP) szárnyalása mögött a járványügyi korlátozások feloldását követő megújuló keresleten felül a szektor szereplőinek inflációkövető áremelései nyújtotta növekvő vállalati bevételek nyomán erősödő befektetői bizalom is előkelő helyet foglal el.

A turizmusindex erősödésének fő motorjai a légitársaságok, a tengeri üdülőhajókat üzemeltető cégek és a szállásadók.

Az index (SXTP) elmúlt egyéves teljesítménye több mint 25 százalékponttal múlta felül az átfogó európai részvényindexet, a Stoxx 600-at (SXXP), de még az ukrajnai háború nyomán évtizedek óta nem látott hőfokon pörgő katonai-védelmi szektor papírjait tömörítő mutatót (SXPARO) is lenyomta.

Hatalmas szakadék tátong a tágan vett piac és a turizmus részvényeinek teljesítménye között

Az elemzők szerint egyértelműen azok a befektetők jártak a legjobban, akik a kínai zéró-Covid-protokoll eltörlését követően vásároltak be a szektor papírjaiból, melyek azóta közel 42 százalékkal kerültek feljebb.

A Goldman Sachs elemzői szerint a szegmens szereplői nagymértékben növelhetik még az idén az előremutató éves nyereségvárakozásaikat, tovább tüzelve ezzel a szektor menetelését.

A szakértők rámutatnak: a mindenfajta járványügyi korlátozásoktól mentes országok száma megháromszorozódott az elmúlt egy év során, már több mint 180 államba lehet szabadon beutazni, a nemzetközi turistaszám pedig hamarosan be is éri a pandémiát megelőző szinteket is. Az elemzők várakozásai szerint ezért a szektor még az egyre növekvő makrogazdasági bizonytalanság és az Európát is sújtó extrém időjárási körülmények ellenére is folytathatja virágzását a következőkben.

Egyes elemzők szerint a jövőre esedékes párizsi olimpia és a németországi labdarúgó-Eb szintén nagy lökést ad majd a turizmusnak,

még ha vissza is esik a lassuló globális gazdaság miatt az üzleti utak száma.

A Bank of America (BofA) elemzői szerint a turistarobbanás egyik legnagyobb nyertese a múlt héten rekordprofitról számot adó Ryanair légitársaság lehet a továbbiakban is. A vállalat ugyanis folyamatosan fennálló, magas keresletről számolt be negyedéves jelentésében, továbbá rámutatott, az Európát sújtó hőhullámok sem szóltak bele drasztikusan a fogyasztók érdeklődésének alakulásába.

A BofA szakértői szerint a Ryanair növekedési potenciálja erős, részvényei pedig kifejezetten kedvező, 11-es előremutató P/E mellett forognak, így kitartanak korábbi vételi ajánlatuk mellett a cég papírjait illetően.

Jerome Schupp, a genfi Prime Partners alapkezelő portfóliómenedzsere rámutat: a turisztikai trendek alapján elmondható, hogy ugyan a családok világszerte kénytelenek voltak visszafogni nem létfontosságú kiadásaikat, a nyaralás jelentősége hatalmasat nőtt a pandémiás lezárásokat követően az emberek szemében, így erre a célra már nem sajnálnak akár nagyobb összegeket sem kiadni.

A vakációs büdzsé immáron több, mint egy esetleges, alkalmi kiadáscsomag, meghatározó részévé vált a családi költségvetésnek

– fejtette ki a szakértő.

Az alapkezelők az utazási piac szinte teljes spektrumát lefedik befektetéseikkel: Schupp a Visa részvényeit és az Air France kötvényeit kezdte el vásárolni, Christina Matti, az Amundi szakértője a hotelek papírjaiban épített ki a légitársaságoknál jelentősebb kitettséget, de vannak olyanok is, akik utazási irodákba fektettek nagyobb összegeket.

A Refinitiv elemzői konszenzusa szerint az utazási vállalatok bevételei az idén 63 százalékkal múlhatják felül a tavalyi eredményeket, a növekedés pedig jövőre is folytatódhat, 23 százalékos bővülésre számítanak a szakértők – mindkét előrejelzés meghaladja a tágabb piaci várakozásokat.