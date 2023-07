Az orosz parlament felsőháza már áldását adta, így már csak Vlagyimir Putyin elnök aláírására vár az az előterjesztés, amely felhatalmazná az orosz jegybankot a digitális rubel létrehozására. Amint a javaslat törvényi erőre emelkedik, záros határidőn belül, akár már augusztusban el is kezdődhet a digitális jegybankpénz széles körű tesztüzeme, amelybe a jegybankárok első körben 15 orosz pénzintézetet vonnának be.

Hamarosan indulhat a digitális rubel tesztüzeme Oroszországban.

Fotó: Shutterstock

A digitális jegybankpénzek bevezetése a világ központi bankjainak több mint a felénél napirenden van, húsz ország már meg is kezdte az elektronikus devizák tesztelését, összesen 260 millió ember bevonásával.

Az oroszok a rendszertől azt várják, hogy felgyorsítja, leegyszerűsíti és olcsóbbá teszi a bankolást az országban. A digitális rubel használata a lakosság számára előreláthatólag ingyenes lesz, míg a céges felhasználók 0,3 százalékos tranzakciós díjat fizethetnek majd elindított utalásaik után.

A digitális rubelt az oroszok a SWIFT bankközi rendszer helyettesítésére is használhatnák, ha kereskedelmi partnereik is bevezetnek hasonló digitális jegybankpénzeket, és a blokkláncokat összehangolják egymással. Ez megkönnyítené a rubelben zajló pénzforgalom növelését is, amire az orosz fizetőeszköz rohamos értékvesztésének ellensúlyozása miatt hatalmas szüksége lenne az országnak.

Egy év alatt negyven százalékot gyengült a rubel a dollárral szemben

Alekszandra Prokopenko, az orosz jegybank korábbi tanácsadója szerint a nemzetközi felhasználás minden bizonnyal várat még magára, ám az országon belüli, mind a lakossági, mind a vállalati használat hamarosan valósággá válhat.

Az újítás a belföldi utalások egyszerűsítésén túl a megszállt ukrán területeken zajló készpénzforgalom digitalizálására, ezáltal kifehérítésére is kifejezetten hasznos lehet

– tette hozzá a szakértő.

Továbbra is napirenden tartja az Európai Bizottság a digitális euró kérdését Az uniós döntéshozókat a kriptopiac fájdalmai sem tántorítják el a digitalizációs törekvésektől, napirenden tartják a digitális jegybankpénzek kérdését.

A digitális jegybankpénzek az optimista elemzők szerint azon túl, hogy könnyítik és gyorsítják az utalásokat, elérhetőbbé is teszik a banki szolgáltatásokat a társadalom peremén élő csoportok számára. Azonban nem minden szakértő osztja ezt a pozitív véleményt: egyesek a CBDC-kben rejlő adatvédelmi aggályokra hívják fel a figyelmet, mások a rendszer kibertámadásoknak való kitettségétől tartanak.