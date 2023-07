A Credit Suisse csődje után és különösen azután, hogy egy rendezvényen már nem a bank munkatársaként tűnt fel, a fél Wall Street azt találgatta, hogy hol folytatja a bank korábbi vezető kamatstratégája, Pozsár Zoltán. A magyar bankár végül pénteken, a Bloomberg egyik podcastjában árulta el, hogy saját tanácsadócéget indít Ex Uno Plures néven.

A pénzpiaci folyamatok titkainak fátylát fellebbentő közgazdász elsősorban intézményi ügyfeleket szeretne megnyerni és továbbra sem tervez Twitter-fiókot nyitni a beszélgetés szerint, ugyanakkor a vállalkozás honlapja szerint a cége New York mellett Budapesten is nyit irodát. A cég elnevezése, amely magyarul annyit jelent, hogy az egyből sok, Pozsár elmúlt időszakból származó legfontosabb tételére utal, amely szerint a globalizáció széttöredezése és a geopolitikai versengés hatására a világ egységesedése és dollarizációja a visszájára fordul. A kifejezés mindemellett az Egyesült Államok mottójának – E pluribus unum, a sokból egy – a megfordítása is, jelezve, hogy