Egyszerű Twitter-üzenetben jelentette be a hét végén a Tesla, hogy a texasi Austinben lévő Gigafactoryjában elkészült az elő Cybertruck. A futurisztikus külsejű elektromos pickupra már két éve várnak első kitartó megrendelői, a gyártási folyamat azonban a sorozatosan fellépő nehézségek miatt akadozva halad előre.

Elon Musk Tesla alapító-vezérigazgató pedig azt vallja, hogy csak tökéletes munkát enged ki a kezei közül – amennyire persze a körülmények hagyják. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Cybertruckkal egyből az eladási listák élére kerülhessen a Tesla a túlzsúfolt amerikai pickuppiacon, amelyet 46 év óta folyamatosan ural a Ford F-150-es széria.

A detroitiak ráadásul időben eszméltek, s hogy hegemóniájukat fenntartsák, elkészítették, és már javában forgalmazzák az elektromos hajtású F-150-est, a Lightningot, de nem tétlenkedik a GMC, a Chevrolet, a Ram és a Rivian sem.

A pickupok az amerikai autópiac egyik legjövedelmezőbb szegmensét alkotják, mellettük még a városi terepjárók (SUV) értékesítésénél tudnak hasonlóan magas haszonkulccsal dolgozni a gyártók

– írja a Reuters.

Minden időjárási körülmény között megállja a helyét a Cybertruck – ígérik.

Fotó: Tesla

Ha egyszer a Cybertruck gyártása beindul, nem lesz megállás. Austinban a startpisztoly az év vége felé dördülhet el a sokadszor átírt forgatókönyv szerint, s a még hatályban lévő, a májusi Tesla-közgyűlés előtt elhangzott ígéret szerint évente negyedmilliós darabszámmal. Persze a termelés felfuttatása, mint minden ilyen esetben, fokozatos lesz, a menet közben észlelt hibákat ilyenkor kell kijavítani.

A fogadtatás frenetikusnak ígérkezik, a Cybertruckra eddig a cég által hivatalosan meg nem erősített információk szerint 1,7 millió megrendelés futott be.

Ez eleve hét évre szóló megrendelésállomány, a szállítási határidőt három évre saccolta a Tesla. Csakhogy a szám csalóka: száz dollárt elég letenni ahhoz, hogy valakit megrendelőként regisztráljanak, s ha rátesz még negyven dollárt, akkor kap egy Broken-Glass Cybertruck-pólót is, önkritikusan emlékeztetve a 2019-es nagy show-műsor keretében bemutatott jármű törhetetlennek ígért, de a nyilvános tesztelésen sajnálatosan simán betörő szélvédőjének esetére.

A törhetetlen szélvédővel befürdött Elon Musk, a Cybertruckkal azonban aligha fog mellélőni.

Fotó: AFP

A megrendelés fejében az asztalra letett százdolláros egyébként visszajár, ha menet közben az illető meggondolná magát. Ráadásul az ár is kérdéses, hiszen csak közvetlenül a gyártás beindításakor közlik az előzetes hírek szerint.

A 2019-es bemutatón elhangzott 39 900 dolláros alapárért a vevő egy hátsókerék-meghajtású, egymotoros változatot kaphat kézhez. A kétmotoros, összkerék-meghajtású modellt 50 ezer dollártól mérik, a hárommotoros csúcsváltozat pedig 70 ezer dollárt kóstálhat.

A beszállítói láncnál fel-felbukkanó anomáliák orvoslása, s főleg a 4680-as akkumulátortechnika bevezetése körüli kapacitásgondok nehezítették eddig a tömeggyártás elindítását. Szó volt arról is, hogy a korábbi, 2170-es technológiájú akkumulátorok befogadására is alkalmassá teszik az eleve a 4680-asokra tervezett Cybertruckot, de Elon Musk nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy ezt az ötletet elvetették, és mire odaérnek, a 4680-asok gyártása is lépést tud tartani az igényekkel.