Nagyot emelkedett a július során a BUX árfolyama, a múlt hét során 54 000 pont felett is járt az index. Ennél a szintnél egy erős ellenállás is található, ráadásul 54 400 és 56 000 pontnál is vannak erős szintek. Jelenleg stabil emelkedő trendben mozog az index, de sokat emelkedett megálló vagy korrekció nélkül. A következő vételi pont egy korrekciót követően kialakuló támasz során rajzolódhatna ki, és egy következő emelkedő hullám történelmi csúcsra is repíthetné az indexet.

A következő emelkedő hullámmal dönthet történelmi rekordot a BUX.

Nagyot emelkedett az utóbbi két hónap során az OTP, a múlt hét során több mint egy éve nem látott magasságba emelkedett az árfolyam. A 11 550 forintnál húzódó erős ellenállás áttörésével indult meg az árfolyam felfelé júniusban, majd 12 200 forintnál rövid ideig elakadt az emelkedés, de július elején ismét erőre kapott az árfolyam. A 13 000 forintos lélektani szintnél elakadt az árfolyam a múlt hét során, átmeneti megállót követően folytatóhat az emelkedés, a következő ellenállás 13 500 forintnál húzódik.

Sokat emelkedett július folyamán az OTP, így a további emelkedés előtt egy nagyobb korrekció is kialakulhat.

Az utóbbi hetekben intenzív mozgások jellemezték a Mol árfolyamát. Július során 3190 forintig kapaszkodott a kurzus, amely több mint 4 éves csúcs. Az osztalékfizetést követően azonban nagyot esett az árfolyam, és a lejtmenet a július 20-i esés óta töretlen. Gyakori, hogy a kifizetett osztalékkal arányos mértékű esés alakul ki egy részvény árfolyamában, de a Molnál kialakult korrekció azóta is tart, vélhetően profitrealizálás indult a hetekig tartó intenzív emelkedést követően. Jelenleg egy támasz kialakítására érdemes várni, amely ismét elindíthatja az emelkedést, de egyelőre nem látszik, hogy melyik szinten jelenhetnek meg ismét a vevők.

A Richter jelenleg emelkedő trendben kapaszkodik felfelé, amely március végén kezdődött. Június elején újabb csúcsra kapaszkodott az árfolyam, de 8815 forint megállította az emelkedést, és újból korrekció kezdődött. Az árfolyamnak sikerült támaszt kialakítania 8250 forint felett, ahonnan elrugaszkodott felfelé, és az utóbbi hetek ismét az emelkedésről szóltak. A múlt hét során december óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam, a következő megállót 9100 forint jelenti. Stabil emelkedő trendben kapaszkodik felfelé a Richter, 9100 forint áttörésével pedig a 9320 forintos történelmi csúcs jelentené a következő akadályt a kurzusnak.

Májusban két alkalommal is nagyot zuhant a Magyar Telekom árfolyama. Mindkétszer a 438 forintos ellenállásról pattant le az árfolyam, és 410 forintig esett. Az utóbbi két hónapban oldalazás alakult ki egy nagyon szűk sávban, 404–422 forint között. A távközlési társaság kurzusa nagyot emelkedett az utóbbi hónapokban, tavaly októberben még 280 forint környékén járt a részvény, ahonnan több mint 55 százalékot emelkedett a 438 forintos ellenállásig. Az intenzív rali után nem meglepő, hogy az erős szint megállította az árfolyamot, és jelenleg oldalazás alakult ki. A hetet 421 forintnál zárta a Telekom, és ha kitart a vételi erő, akkor az emelkedés folytatódhat a 438 forintos ellenállásig,