Újabb célpontot találtak maguknak a korábban az AMC amerikai mozivállalat, a GameStop (GME) videójátékbolt és a már azóta becsődölt Bad, Bath & Beyond (BBBY) lakberendezési cég részvényein nyerészkedő befektetői csoport, a reddites WallStreetBets tagjai: a mémrészvényekkel kapcsolatos spekuláción dollármilliókat kereső lakossági befektetők most a szebb napokat is megélt Tupperware edénygyártó papírjait vették célba.

Fotó: Shutterstock

A Tupperware kiválóan beleilleszkedik a csoport által korábban is célba vett részvények sorába: az edénygyártó vállalat szinte teljes mértékben kigazdálkodhatatlan, 700 millió dolláros adóssághegyen ül, forgalma drasztikusan visszaesett, és részvényei 84 százalékos mínuszban is jártak már az idén – tökéletes célponttá téve ezzel a papírokat a csoport spekulációja számára.

A részvények veszélyeztetettségét csak tovább növeli, hogy a teljes állomány több mint 27 százaléka shortra van eladva, jelezve ezzel a piac reális várakozásait a papírok jövőjével kapcsolatban.

A mémrészvényes csoport féktelen vásárlása nyomán a részvények bő egy hét alatt 360 százalékot erősödtek,

amiben közrejátszott az is, hogy a shortosok pozícióit a brókerek sok esetben kényszerből zárták a hatalmas veszteségek miatt – ez pedig azt jelentette, hogy az alapvetően a részvények esésére játszó befektetők is kénytelenek voltak magasabb áron visszavenni shortolt részvényeiket, tovább erősítve ezzel a ralit.

Végtelenül volatilis volt a Tupperware részvényárfolyama az elmúlt években.

Az 1946-ban alapított edénygyártó vállalat vesszőfutása lassan egy évtizede zajlik, ez idő alatt a cég részvényei értékük több mint 99,3 százalékát elvesztették. A mélypontot a mémrészvényes akciót megelőzően érte el a kurzus, miután áprilisban a cég bejelentette, ha nem jutnak gyorsan pénzhez, vagy ha a meglévő hiteleiket nem tudják újrafinanszírozni, jó eséllyel hamarosan csődbe mennek.

A vállalat közleményei szerint a csődközeli állapot mögött a

kiemelten nehéz belső és külső üzleti környezet

áll.

A WallStreetBets fórumoldalán a befektetők elsősorban a Bed, Bath & Beyond részvényeihez hasonlítják a Tupperware felfuttatását, ennek azonban az edénygyártó cég semmilyen szinten nem örülhet: a BBBY ugyanis nem egészen két évvel a mémrészvénnyé válását követően csődöt jelentett, ellentétben a még életben maradt GameStop és az ugyancsak vészesen csődközelben járó AMC mozivállalattal.

A mémrészvényes befektetői szubkultúra 2020-ban jött létre, a GME részvényeinek felpumpálásával.

A videójátékbolt papírjai 2020 és 2021 januárja közt 7423 százalékot erősödtek, akkora mértékű károkat okozva ezzel a GME-t shortoló fedezeti alapoknak, hogy több brókercég, köztük az Interactive Brokers és a Robinhood is korlátozni kényszerült a papírokkal való kereskedést.