A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 226,09 ponttal és 0,45 százalékos emelkedéssel, 50 118,04 ponton zárt hétfőn, 6,4 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. A vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Mínuszban is járt a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, amely végül erősödött a nap végére.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Délelőtt mínuszban járt a BUX, de a javuló nemzetközi hangulat hatására a kereskedés végén pluszban zárt – mondta Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek. A szakértő szerint a hét első kereskedési napján a befektetők kockázatvállalóbbak voltak a korábbiakhoz képest. A hazai vezető részvények a Mol kivételével kissé erősödtek, ami a kedvezőbb nemzetközi hangulattal függhet össze. Az elemző kiemelte, hogy

az Opus árfolyama több mint 8 százalékkal emelkedett, pedig ezt megalapozó hír nem volt.

A Mol árfolyama nem változott, 3004 forint maradt, 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 60 forinttal, 0,51 százalékkal, 11 860 forintra nőtt, a forgalmuk 3,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 0,5 forinttal, 0,12 százalékkal, 414 forintra emelkedett, a forgalma 77,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,60 százalékkal, 8350 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3640,68 ponton zárt hétfőn, ez 43,23 pontos, 1,20 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Az európai tőzsdék is gyengén kezdtek, de végül emelkedéssel zártak

Gyengén kezdték, ám a végén enyhe növekedéssel fejezték be a hétfői kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok. Az összeurópai FTSEurofirst 300 index 0,09, a STOXX 600 index 0,17 százalékkal zárt magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,45 százalékos nyereséggel zárt. Londonban 0,24 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a tőzsdei kereskedés, a frankfurti DAX 0,42 százalékkal végzett magasabban, Párizsban a CAC-40 index 0,46 százalékkal erősödött zárásra. A milánói tőzsde 0,33 százalékos indexemelkedéssel, a madridi árfolyamindex pedig változatlanul fejezte be a hétfői kereskedést.

Az olajár stabilizálódni látszik az elmúlt heti 4 százalékos emelkedés után. A brent nyersolaj ára 0,09 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 78,40 dolláron, a WTI ára viszont 0,21 százalékkal emelkedett, 74,01 dollárra.

Az arany spot ára 0,08 százalékkal csökkent, unciánként 1922,68 dollárra.

A dollárindex 0,13 százalékkal, 102,14 pontra csökkent.

Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben, 1,0983 dolláron – jelentette az MTI.