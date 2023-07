Ismét elégedettek lehetnek a Tesla kínai dolgozói, az idei első negyedév gyenge teljesítménye után elrendelt bónuszmegvonás már csak az emlékekben él (de ott élénken), a termelékenységi mutatók újra szinkronba kerültek a negyedévente fizetendő prémiummal – derül ki a Reuters összeállításából.

Az első sorban balról a nyolcadik Elon Musk is lelkesen integet a kamerának.

Fotó: @ShanghaiEyeMagic / Youtube

A sanghaji Gigafactory három dolgozója a Reutersnek elárulta, hogy a második negyedévre a havi alapbér másfélszeresének megfelelő bónuszban részesült, pedig a norma az 1,2 százalékos szorzó volt eddig, rendszerint ennyit utaltak a terv teljesítése után. Az első negyedévben azonban valami kisiklott, a szorzó a havi fizetés 0,785-szörösére olvadt. Ennek nyomán többen is elégedetlenkedő posztokban kérték számok a bónuszvágást és személyesen

Elon Musk Tesla alapító-vezérigazgató közbenjárását kérték a méltánytalannak érzett ügyben.

Az nem derült ki, hogy a dolgozók felhorkanásának volt-e köze abban, hogy most extra pénzhez jutottak a világ legnagyobb autógyárának dolgozói, az viszont kétségtelen, hogy ezúttal is rekordot döntött a termelés: az áprilistól június végéig tartó három hónapban 247 ezer Model 3 és Model Y hagyta el a gyártósorokat, túlteljesítve az elemzői várakozásokat.

A Tesla tavaly évi egymillió darab villanyautóra növelte a sanghaji gyártókapacitást, és jelenleg újabb telekvásárláson és bővítésen gondolkodik. És nem is kicsiben, 450 ezres összeszerelő bázist telepítene a jelenlegi Gigafactory melletti mezőre. Musk nagyban lobbizik a beruházás engedélyezéséért a kínai politikai vezetésnél, a múlt hónapban magas rangú hivatalnokokkal is egyeztetett zárt ajtók mögött, a tárgyalásokról csak annyi szűrődött ki, hogy „előrelépés történt”.

A Tesla vezérét terített vörös szőnyeg várta Pekingben,

ezt rosszallotta is Wiliam Li, a kisebb kínai rivális, a Nio alapító elnök-vezérigazgatója, aki szó is tette, hogy miközben az amerikai üzletembert nyitott kapuk fogadják Kínában, addig előttük képletesen lakatra zárták Amerika ajtaját.

Elon Musknak természetesen sanghaji Tesla húszezer munkása számára is volt ideje pár fotó és egy lelkesítő beszéd erejéig. A röpgyűlésen megköszönte nekik csodálatos és állhatatos munkájukat, amire a jövőben is feltétlenül számít közösen elért sikereik folytatásaként. Az üzletember három év után járt ismét a gazdagodásában kulcsszerepet játszó kínai gyár környékén, de ebben a Covid-korlátozások is közrejátszottak.