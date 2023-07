Azt talán nyugodtan mondhatjuk, hogy a műtrágyagyártás szempontjából a tavalyi kifejezetten nehéz év volt, a háború okozta volatilis európai gázárak miatt sok szereplő – köztük a Nitrogénművek is – ideiglenesen felfüggesztette a termelését. A késő őszi hónapokban rendeződött a helyzet, és az idei évben egészen alacsony, háború előtti földgázárakat láthatunk.

A cég bevételében azonban a műtrágyagyártás mellett a terménykereskedelem is jelentősebb részt hasított tavaly, ami kifejezetten jó hír volt a társaság számára a magas volatilitású árupiac miatt is.

A Nitrogénművek eredményességét azonban sem a magas gázárak, sem a leállás nem tépázta meg különösebben: a 2022-es adózás előtti eredmény megközelítette a 30 milliárd forintot is, amely kifejezetten vonzó ahhoz képest, hogy a 2021-es évben enyhe veszteséget jelentett. A cég hitelállománya továbbra is alacsony, és legnagyobb súlya a kibocsátott kötvényének van, amely a hitelállományban több mint 80 százalékos arányban szerepelt 2022. december 31-én. A nettó adósság-EBITDA arány továbbra is alacsony, 3-as érték körül mozog.

Továbbá vonzó a Nitrogénművek esetében, hogy a közép-európai gázpiac egyik legjelentősebb szereplője, és az idén tapasztalható alacsony gázár lehetőséget biztosít neki hosszabb távú fedezeti ügyletek kötésére, ezzel biztosítva az alacsony árú gáz vásárlását.

Kockázatot jelenthet a mezőgazdaság eredményessége, ugyanis a tavalyihoz képest az idei terményárak jelentősen csökkentek.

Ezzel szemben a 2025 májusában lejáró, euróban denominált kötvény bőven két számjegyű euróhozamával (a cikk írásakor 17,5 százalékos éves euróhozam érhető el a vásárlásával) egy kiváló vétel lehet egy kellően diverzifikált portfólióban. A kötvény éves kamatrátája 7 százalék, amelyet évente két részletben, májusban és novemberben fizet ki.

A cég fundamentumai alapján a nemfizetési kockázat meglehetősen alacsony, továbbá valószínűsíthető, hogy a nemzetközi kötvénypiacon is a jelenleginél szignifikánsabban alacsonyabb hozammal tudna új sorozatot kibocsátani, ami tovább csökkenti a befektetők nemfizetési kockázatát.