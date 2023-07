Még mindig nem tértek magukhoz az amerikai bankrészvények a márciusi pánik óta, amikor az Egyesült Államok történetének négy legnagyobb bankcsődjéből három is lezajlott. Továbbra is fennáll a recesszió veszélye. Aztán ott van még a több ezermilliárd dollárnyi nem realizált kötvényveszteség a banki mérlegekben, amit az okozott, hogy a Fed kamatemelései leértékelték a régebbi kötvényeket. Emiatt várhatóan jó néhány idénre tervezett bankfúzió a jövő évre tolódik. Ennek ellenére is arra számítanak a banki vezetők, hogy a szektor évek óta nem látott ütemű konszolidációra készül. Ami azért is sürgős, mert bármikor újra kitörhet a betétkivonási pánik.

Fotó: Shutterstock

Természetesen nem akarunk túlzott koncentrációt, versenypártiak vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk nyitottak a bankfúziókra

– mondta Janet Yellen pénzügyminiszter.

Az Egyesült Államokban több mint

négyezer bank működik,

és jelentős részük szenved a profitot felfaló költségektől, miközben az ingatag betétesek és a rossz hitelek is rengeteg fejfájást okoznak a bankároknak. Mindezt tetézik a szigorodó szabályok. A szabályozók azt fontolgatják, hogy bezárják azt a szabályozási kiskaput, amely lehetővé tette a közepes méretű bankoknak, hogy elrejtsék a nem realizált kötvényveszteséget.

Valószínűleg 2500 bank lesz az Egyesült Államokban tíz év múlva

– vélik az elemzők. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a 100 milliárdos vagyonhatár átlépése rendkívül megdrágítja a pénzügyi tevékenységet. És Washingtonban is

erős a politikai lobbi, amely ellenzi a bankrendszer további erőltetett konszolidációját,

hiszen ez a sokszínűség elvesztésével jár. Érdekes módon a minap Madridban még a Fed elnöke is kitért rá, hogy meg kell őrizni az amerikai pénzügyi rendszer ökoszisztémájának sokszínűségét.