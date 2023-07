Nincs hiány izgalmakban a forint piacán, kedd délelőtt kifejezetten remekel a magyar deviza, egy euróért kevesebb mint 380 forintot kellett adni a bankközin. Ez most az elmúlt hét legerősebb forintárfolyama, a volatilitás ugyanakkor magas, az euró–forint kurzus 389 felett is járt pénteken.

Mit mondanak az elemzők?

KBC Securities:

Az elmúlt időszak gyenge szereplését követően hétfőn kellemes meglepetést okozott a forint. Az euróval szemben is érezhető mértékű forinterősödés játszódott le a devizapiacon, így az euró/forint árfolyam napközben a 380-as szintet közelítette, míg pénteken 389 forint felett is járt a devizapár. A nagymértékű emelkedést követően egy természetes korrekció is kialakulóban lehetett, emellett az S&P sem változtatott péntek este Magyarország besorolásán, ennek pedig örülhettek a befektetők. Kérdéses, hogy a korábban ellenállásként szolgáló 378-379 forintos szintet is le tudja-e törni az árfolyam, ezzel folytatva a forint fokozatos erősödését.

Raiffeisen Bank:

A pénteki forduló után kedden folytatódik az árfolyam lecsorgása, a jegyzések már 380 alatt állnak, ahol több technikai támasz is húzódik majd a 370-es következő megállóig. Kérdés persze, hogy ezeknek lesz-e jelentősége, ha ugyanolyan gyors vehemenciával tud visszaépülni a korábbi forint long állomány, ahogyan az elmúlt hetekben lezárult vagy kistoppolódott. 376,2, illetve 372,5-nél a 100-as, illetve az 50 napos mozgóátlag azért érdekes lesz.

OTP Bank:

Megfordult a forint múlt héten tapasztalt gyengülése hétfőn, a régiós devizákat felülteljesítve több mint 1 százalékot erősödött az euróval szemben, az euró/forint árfolyam a múlt pénteki 385 közeli szintről 380 közelébe esett. A befektetők fellélegezhettek, elszállt egy esetleges S&P-leminősítéssel kapcsolatos aggodalom, noha más tekintetben egyelőre nem következett be javulás. A hétfőn megjelent adatok viszont kedvezőnek voltak mondhatók, a külkereskedelmi mérleg júniusban a vártnál jóval magasabb, 1,1 milliárd eurós többletet mutatott az előzetes adatok szerint, és a júniusi költségvetési egyenleg előzetes adata is szokatlanul alacsony hiányt jelzett a korábbi évek júniusi mérlegadataival összevetve. Az óvatosság ez utóbbival kapcsolatban azonban indokolt, a két hét múlva megjelenő részletes adatok nagyobb betekintést engednek a költségvetési folyamatokba.

A forintpiacon látott korrekció a hazai másodlagos kötvénypiacon is fordulatot hozott, 6–16 bázisponttal mérséklődtek az éven túli hozamok, azonban még így sem sikerült teljes mértékben ledolgozni a múlt pénteki hozamemelkedést.



ING Bank:

A forintot a régió fellendülésének fő indikátorának tekintjük, miután a múlt héten mintegy 5 százalékkal gyengült. Hétfőn viszont 1 százalékos erősödést mutatott, ami április óta a legnagyobb napi erősödés, és visszatért a 380 euró–forint szint, ami véleményünk szerint további beáramlásokat indíthat el.