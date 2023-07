Itt a megfejtés a forint gyengülésére, az MNB-hez van köze és akad más is

Csütörtök délután a magyar forint elvált a régiós devizák csoportjától, s erőteljes gyengülésbe kezdett. Áttörte a 380-as lélektani szintet. Péntek délelőtt is 380 felett jegyezték az euró-forintot, de a 382,50-nél húzódó következő technikai szint nem volt veszélyben. Az intenzív forintgyengülés azért is feltűnő, mert a jövő héten kamatdüntés várható. A piac arra számít, hogy az MNB 100 bázisponttal csökkenti az irányadó betéti kamatot.

Fotó: Shutterstock

Sok magyarázatot lehet látni erre, de egyik sem tűnik perdöntőnek - írta péntek reggeli piaci kommentárjában Miró József, az Erste vezető elemzője. Az egyik ilyen

a magyar vétó szelének kifogása az európai vitorlákból,

ami szerinte, nem tűnik túl valószínűnek, hiszen nem csak a magyarok, hanem valószínűleg sok más ország sem támogatná a szavazati rendszer megváltoztatását. A másik lehetséges magyarázat, az

Erasmus program egyre valószínűbb felfüggesztése,

ám ennek eddig is magas volt a valószínűsége. Ennek kapcsán megjegyzi, hogy ugyan a hitelminősítők számítanak bizonyos folyósításokra, azért az alap forgatókönyv egyre inkább az, hogy jó darabig nem látunk a befagyasztott pénzekből egy fityinget sem. Szóval a meglepést inkább az lenne, ha kiderülne, hogy mégiscsak kapunk valamit. Végül

a dollárerősödés is magyarázhatná a forintgyengülést.

De annak, szerinte, nem kellett volna ilyen nagy mozgást okoznia a forint árfolyamában. Miró úgy véli: a legvalószínűbb magyarázat az, amit az elmúlt hónapokban az MNB várható kamatcsökkentése előtt megszokhattunk. A spekulánsok egy része zárhatja pozícióját, s talán ez okoz kilengést a forint piacán. Ha így van, akkor

a szokásos elszaladást láthatjuk, amit a visszatérés követ,

hiszen még mindig elég magas a kamatkülönbözet, ami visszacsábítja a profitéhes befektetőket. Az Erste elemzői ezt tartják valószínű forgatókönyvnek.

A mostani forintgyengülés azzal magyarázható, hogy a jövő heti MNB kamatdöntés előtt sokan zárták a carry trade pozíciókat, vagyis a kamatelőnyt kihasználó forintvételeket

- mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Hozzátéve: ennek ellenére

rövid távon elképzelhető, hogy az euró-forint kurzus visszatér 380 alá,

a mostani kilengés után. Ám ahogy csökkenti az MNB a forint kamatemelőnyét, úgy

trendszerű, de kiegyensúlyozott forintgyengülés várható,

az év végén 380-390 közti euróval.

A döntéshozók megnyugtatnak

Megnyugtató a piacnak, hogy mind a jegybank, mind a pénzügyminiszter a stabil forint mellett tette le a voksát. (Hozzá kell tenni: az elemzők általában nem zárják ki a kilengéseket az árfolyamban, ugyanakkor 12 hónapra előretekintve a Reuters hó eleji elemzői felmérésében 380 volt a konszenzus előrejelzés.)

A carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a „kályha” mint kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt, a kölcsönvevő pedig kamattal is tartozik, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, amennyiben pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében,

a forint kamat és az euró kamat különbözetét nyereségként könyveli.

Ami az árfolyammozgás veszteségét enyhítheti vagy a profitját megfejelheti.

Az MNB kamatcsökkentési sorozatát egyébként már hónapokkal ezelőtt előre beárazták és hitelesnek ítélték a piacok, de a soron következő jegybanki ülések környékén a piaci szereplők mindig újragondolják az előrejelzett pályát, miközben figyelik egymás kezét is.

Az MNB-ről vegyen példát a Fed és a brit jegybank – javasolja a Capital Economics Igencsak felforgatta a világot az infláció, mint azt is, ahogy a kezeléséről gondolkodunk, a legkiválóbb példa erre, hogy megkérdőjeleződött az a fejekbe rögződött tétel, hogy a feltörekvő piacok központi bankjai vigyázó szemüket a Fedre vetve azt csinálják, amire a dollárjegybank megadja a jelzést.

A forintnak új támasza van idén

Az Erste kommentár arra is kitért, hogy

az elmúlt hónapokban támaszt kapott a forint.

Mert újra euró többlete van a magyar gazdaságnak. Ráadásul a kormány most hívta fel a költségvetési és önkormányzati szervek figyelmét, hogy itt az ideje a 2024-es gáz- és áram szerződések megkötésének. Más szóval, a jelenlegi 25 EUR/MWh, alacsony gázárakat kihasználni a „fedezésre”. Ami „csak” 5 EUR/MWh-ra van attól a 20 MWh-os ártól, ami gyakorlatilag a rezsicsökkentett szintnek felel meg. Erre valószínűleg a piac egyéb szereplői is felkapták a fejüket, s most mindenki fixálja az árait. Ugyanis a lefelé mutató potenciál mostanra jóval kisebb, mint az emelkedési kockázat. Ami a magyar gazdaság szempontjából azt jelenti, hogy az esetleg kicsit magára találó fogyasztás esetén is

marad a többlet a külkereskedelmi mérlegben.

És az erőtejes bezúduló működő tőkével valószínűleg a folyó fizetési mérlegben és a finanszírozási képességben is marad a többlet. Az pedig komoly forinterősító tényező, a továbbra is magas carry mellett - az Erste szerint.