A múlt hét nem a forinté volt, folyamatos gyengüléssel vette az akadályokat, ez a hét azonban bőven lehet más, és ha fordul a piaci hangulat, ez akár már hétfőn bekövetkezhet, drasztikus erősödés formájában is. A Pénzügyminisztérium 11 órakor közli a júniusi államháztartási adatokat, és mivel a múlt héten főleg a költségvetésre helyeződött a reflektorfény, az árfolyamban ezek a számok hozhatnak fordulatot – hacsak a részletek nem fűtik tovább az aggodalmakat.

A múlt hét nagy félelme az volt, hogy a pénteki piaczárás után a Standard and Poor’s ismét negatív meglepetést okoz, mint januárban, és megint leminősíti Magyarország adósbesorolását, ezúttal a bóvli szintre. Ez nem következett be, és ennek alapján joggal lehet arra számítani, hogy a negatív kimenetelre fogadók eladási pozíciói legalább részben visszafordulnak.

A forint csakugyan erősebb volt a hétfői kereskedés első órájában az euró ellenében, mint a múlt hét végén 389 közelében elért mélypont, de a pénteki zárószinteknél nem: a 385-öt táncolta körbe, viszonylag szűk sávban, ami azt sugallja, mintha még mindig várakozó állásponton lenne a piac.

Pedig a piacnyitás előtt újabb jó hír került nyilvánosságra: az utóbbi évtized egyik legmagasabb havi külkereskedelmi többletéről tett jelentést a KSH, ami azért fontos, mert a forint tavalyi rekordmélyrepülésében kulcsszerepet töltött be az energiaválság miatt vastag deficitbe csúszott külső mérleg az uniós országok közt kiemelkedően energiaimport-érzékeny Magyarországon.

Egy másik alaptényező, amelyet figyelt a devizapiac, a költségvetés állapota, hiszen Brüsszel Magyarországtól és Lengyelországtól – folyamatosan a negatív jogállamisági vizsgálataira hivatkozva – hatalmas pénzeket tart vissza. Erre rímelt az egy hete közzétett éves uniós jogállamisági jelentés, és ez irányította a figyelmet még inkább a Standard and Poor’s közelgő minősítés-felülvizsgálataira is: a forint pedig a 368 forint környéki több mint egyéves csúcsok közeléből hetek alatt több mint 20 egységet gyengült az euró ellenében.

Ha az árfolyam a leminősítési veszély elmúltával és a most megerősítést nyert külsőmérleg-javulással visszatérne az idén tapasztalt pályájára, az hatalmas erősödést hozhatna. A kérdés, mekkora mennyiségű forinteladási pozíció épült fel az elmúlt hetekben, és hajlandók-e a fejlemények tükrében ezekből visszabontani a piacon, vagy netán hagyják a korábbinál gyengébb sávban kereskedni a forintot. Egyéves távra a Reuters múlt heti elemzői felmérése szerint 380 forint a konszenzus az árfolyamra, ami a jelenleginél erősebb.

Érveket a forinteladási pozíciók megtartása mellett a 11 órakor megjelenő, részletes júniusi államháztartási adatokban fognak keresni a piaci résztvevők: ha negatív kommentárok jelennek meg, az megfékezheti a forint rövid távú, pozitív értelemben vett „berobbanását”.

Akik a forint piacán a nemzetközi híreket böngészik, azok számára is érkezett hír, amit a forint ellen fordíthatnak. Kezdődik Vilniusban a NATO-csúcs, és a befolyásos amerikai The Washington Post azzal a címmel közölt cikket, hogy Törökország és Magyarország veszélyezteti a csúcs egységét Oroszországgal szemben. Arra utalnak, hogy egyik ország sem ratifikálta még Svédország csatlakozását, holott a magyar kormány világossá tette: a svédekkel való súrlódások ellenére nem Budapest lesz az, aki blokkolja a belépésüket a katonai szövetségbe. A kérdés hétfőn akár el is dőlhet: van esély rá, hogy Törökország megnyitja az utat.