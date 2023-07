Felesleges volt a forint aggodalma: megerősítette hazánk adósbesorolását a Standard and Poor’s Jó eséllyel túl van Magyarország a nehezén, már ami a hitelminősítéseket illeti, a Standard and Poor’s ugyanis az idei második körös felülvizsgálata során kiadott értékelésében a várakozásoknak megfelelően megtartotta hazánk adósságbesorolását. Ezzel továbbra is mindhárom hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában maradtunk.