Nagyratörő terveket vázoltak fel pár évvel ezelőtt a vezető német autógyártók: felpörgetni az elektromosautó-gyártást és behozni a lemaradásukat a Teslával szemben. Ehhez képest most úgy áll a verseny, hogy globálisan a Tesla egymaga több villanyautót adott el – 889 015 darabot – az idei első fél évben, mint német riválisai együttvéve. A Mercedes, a Volkswagen csoport, a BMW és a Porsche 592 ezerig jutott a Bloomberg előzetes összesítése szerint.

A Berlin melletti Grünheidében 861 nap alatt épül meg a Tesla első európai Gigafactoryje.

Pontos adatokat e héten esedékes gyorsjelentésükben közölnek a német autógyártók, de nagy meglepetés nem várható tőlük. A németek egyrészt besültek a 2015. szeptember közepén az Egyesült Államokban kirobbant dízelbotrányba, az ott az ablakon kidobott több mint 30 milliárd euró most hiányzik is a kutatás-fejlesztési kasszából.

Gyorsítósávon előznek a kínaiak

Másrészt több éves fáziskéséssel kezdték csak komolyan venni az elektromos átállást, amire a Tesla a mindent elsöprő stratégiáját alapozza. Harmadrészt pedig a németek ha nem is veszítették el a világ legnagyobb autópiacát, azaz Kínát, de erősen visszaszorultak, s különösen fájó számukra, hogy a lenézett kínai riválisok a fejükre nőttek, s az elektromos autók eladásában már előttük is járnak.

A hazai piacon pedig a Berlin melletti Grünheidében tavaly március végén átadott Gigafactory ontja a Tesla Model Y crossovereket az európai piacra, s értékesítésük olyan olajozottan megy, hogy ma már a hivatalos német eladási statisztikák sem a Volkswagennel kezdődnek. A két autógyártó eladásainak bővülése közötti különbség 30 százalékpont volt a júniussal zárult három hónapban, azaz a Tesla még jelentősen növelni is tudta az előnyét.

A Tesla mérföldekkel jár a német autógyártók előtt valamennyi fontos piacán

– szögezte le a Bloomberg érdeklődésére Matthias Schmidt autóipari elemző. Hozzátette, a németeken egyre nagyobb a nyomás, hogy a tömeggyártás felpörgetésével csökkentsék az egy járműre eső költségeiket, s mielőbb rentábilissá tegyék villanyautós üzletágukat. Ez nem lesz egyszerű abban a környezetben, ahol a Tesla a még mindig magas, de egyre szűkebb haszonkulcsára (18,2 százalék) támaszkodva diktálhatja az árcsökkentési verseny feltételeit.

A Tesla diktál, igazodnak a többiek

Ahogy Elon Musk alapító-vezérigazgató a múlt heti gyorsjelentésük publikálásakor kifejtette: készek a profitmarzs rovására tovább csökkenteni a fogyasztói áraikat, mert az a legfontosabb, hogy a megemelt kapacitásaikat maximálisan ki tudják használni, s 2030-ra meglegyen az évi 20 millió darabos értékesítési volumen.

Járják a maguk útját, a többiek pedig kénytelen-kelletlen alkalmazkodnak hozzájuk – ahogy tőlük telik.

Különösen fájó a németek számára, hogy elveszítették az őket mindig is jellemző technikai fölényüket, s nem csak a Tesla, de a kínaiak és a dél-koreaiak is feljöttek a szintjükre. Az Audit jellemző Vorsprung durch Technik, azaz „Előny a technológiában” reklámszlogen 1971-es bevezetésekor még igaz volt, mára viszont eltávolodott a valóságtól.



Európa legnagyobb gazdaságában az inflációs nyomás, a szakképzett munkaerő hiánya és a magas energiaárak tovább növelik az EV-váltás okozta strukturális kihívásokat. Nem véletlen, hogy a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet szokásos havi felmérésében a 2008-as pénzügyi válságot idéző várakozásokról számoltak be az autóipar szereplői.

Az még hagyján, hogy a saját piacukon verte őket meg a Tesla, az igazi tragédia a kínai vesszőfutásuk. A németek az utóbbi évtizedekben a belső égésű motorral szerelt modelljeiket csiszolgatták a tökéletességig, s uralták velük az értékesítéseket, és nem vették komolyan a figyelmeztető jelzéseket.

Kínában 2030-ra az újautó-piac 90 százalékát az elektromos autók viszik el, s ezen a piacon súlyos lemaradásban vannak a németek.

A Mercedes-Benz elektromos szedánja, az EQS eladásai is mélyponton voltak egészen a tavalyi év végéig, amikor is a cég lefaragott a listaáraiból, hogy kedvet csináljon a vásárlásokhoz. A Volkswagen elektromos szériájának, az ID.x-nek a modelljei is keservesen indultak Kínában, ahol a dinamikusan fejlődő BYD állva hagyta őket, egyrészt azért, mert a kínai népléleknek megfelelő extrákat és vezetési élményt kínált a vásárlóknak.

Az elektromos Mercedesek nem váltották meg a világot Kínában, az EQS árát csökkenteni is kellett.

Ennek nyomán a BYD az eladásoknál már le is hagyta a VW-t az első fél évben. A német vállalat EV-eladásai ráadásul csökkentek azon a piacon, amely 20 százalékos bővülést könyvelhetett el ebben az időszakban. Hasonló pályát fut az Audi is, amelynél már le is vonták a személyi konzekvenciákat, és júniusban menesztették a cég éléről Markus Düsmannt, ők felelőssé téve a gyenge kínai eladásokért és az elektromos modellpaletta csigalassúságú bővüléséért. Düsmannt szeptembertől a VW csoport stratégiai vezetője, Gernot Döllner követi majd az Audi élén.

Musk egy kiskaput nyitva hagyott

Elon Musk azonban egy esélyt hagyott riválisainak a felzárkózásra, ez pedig a szűkös modellválaszték. A Tesla legutóbb három éve jelentkezett új modellel, az Y-nal, a legnagyobb darabszámban értékesített Model 3 szedán pedig hat évvel ezelőtti konstrukció, s az első ráncfelvarrást idén ősszel eszközlik rajta.

Azaz a Tesla számos piaci rést hagy, amelyekre a riválisaik lecsaphatnak. A másik, ami a németeknek besegíthet, az iparági konszolidáció, sok autógyártó ugyanis garantáltan belebukik az árversenybe, ám a ma még mindig tisztes nyereséggel dolgozó német cégek nem lesznek ezek között.

Előnyös a német gyártóknak, hogy Washington kiszorítja a kínai riválisokat az amerikai piacról.

Az is segíti a németeket, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag nem engedi be a kínai autógyártókat az országba, míg a világ második legnagyobb autópiacán a németek jelentős gyártókapacitásokat építettek ki, élvezve a washingtoni kormányzat nyújtotta különféle támogatásokat.

A németek következő, az évtized közepén sorozatgyártásra érett új generációs EV-platformjai megváltoztathatják a dolgokat

– húzza alá Michael Dean, a Bloomberg Intelligence elemzője. Az egyszerűsített, sztenderdizált platformoknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a villanyautók előállítási költsége, a legújabb technológiai vívmányokat beépítve pedig a fogyasztók érdeklődését is magukra irányíthatják. Dean szerint hatalmas hiba lenne pálcát törni a német autóipar felett, s ezt a hibát nyilván Elon Musk sem fogja elkövetni.