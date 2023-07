Elképesztően erős második negyedéve volt a JPMorgan-nek (JPM), 13,3 milliárd dolláros adózott nyereségével 23 százalékos tőkemegtérülést ért el (ROTCE), még úgy is, hogy a First Republic tranzakcióból származó 1,8 milliárd dolláros nettó profitot – mint egyszeri tételt – nem is számolták bele.

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója; Fotó: AFP

A JPM bevételei éves bázison több mint harmadukkal, 42,4 milliárd dollárra bővültek, felülmúlva a Refintiv elemzői konszenzusában foglalt 39 milliárd dollárt.

A pénzintézet 67 százalékkal, 4,37 dollárra növekvő egy részvényre jutó nettó nyeresége (EPS) is közel 10 százalékot vert a kereken 4 dolláros piaci várakozásra.

A legnagyobb amerikai bank amúgy még a First Republic bekebelezése után is kimagasló, 13,8 százalékos CET1-es tőkemegfelelési mutatóval, valamint 1400 milliárd dolláros likviditással rendelkezik.

Ráadásul szinte valamennyi üzletágában folytatódott a növekedés. A lakossági és közösségi szegmensben rohamteman nyitották az új folyószámlákat, a kártyahitelek összege is 18 százalékkal ugrott meg. Az intézményi banki és a befektetési banki divízióban a díjak megemelése ellenére sikerült növelni a pénzintézet piaci részesedését.

A kereskedelmi banki bevételek eközben 79 százalékkal gyarapodtak. Végül, az eszköz- és vagyonkezelő ágazatba rekordot jelentő, 61 milliárd dollár áramlott be.

Jamie Dimon, a bank vezérigazgatója úgy véli, a siker egyik titka, hogy az amerikai gazdaság továbbra is hihetetlenül ellenálló. A fogyasztók még mindig költekeznek. A munkaerőpiac némileg lazult, de a munkahelyek száma továbbra is gyorsan növekszik.

Persze Dimon szerint fennmaradtak a kockázatok is, a fogyasztók lassan elköltik készpénztartalékaikat, a maginfláció pedig makacsul magas. A jelenlegihez fogható monetáris szigorításra aligha volt példa, és hatalmas lyuk tátong a költségvetésen is.

Mindennek tetejébe pedig folytatódik az ukrajnai háború is, amely az ukránok humanitárius tragédiáján túl, kedvezőtlenül hat a geopolitikára és a világgazdaságra is.

Bár nem tudjuk teljes bizonyossággal megjósolni, hogy ezek a tényezők hogyan alakulnak a jövőben, ám úgy irányítjuk a bankházat, hogy ügyfeleinket minden körülmények között igényeiknek megfelelően szolgálhassuk ki

– tette hozzá. A CNBC mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a JPMorgan több szempontból is kiemelkedik az amerikai bankok mezőnyéből. Akár a betétekről, akár a finanszírozási költségekről vagy a nettó kamatbevételről van szó, az utóbbi időben mindenben felülmúlja vetélytársait.

Nem véletlen, hogy a részvényei idén eddig 11 százalékkal emelkedtek, szemben a KBW Bank Index 16 százalékos csökkenésével.

A First Republic Bank megvásárlásával pedig további 203 milliárd dollárnyi hitellel és értékpapírral, illetve 92 milliárd dollár betéttel növelte állományát, ami már csak azért is jól jön a JPM-nek, mert enyhítheti az egész ágazatot sújtó pénzkivételi hullámot, amelyet az inflációs környezet hatására a tőkéjüknek magasabb megtérülést kereső befektetők indítottak.

A JPM részvényei nem egészen 3 százalékkal, 153 dollár fölé drágultak az amerikai tőzsdenyitás előtti online kereskedésben pénteken. A papírt a Refinitiv elemzői konszenzusa 160 dolláros medián célár mellett ajánlja vételre.