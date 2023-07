Az egyes megtakarításokra július 1-jétől kivetett 13 százalékos szociális hozzájárulás (szocho) miatt az Interactive Brokers Central Europe Zrt. magyar egysége átmenetileg korlátozza az érintett termékekre való pozíciónyitás lehetőségét – írta ügyfeleinek minap az Amerikából jött befektetési szolgáltató.

Péterffy Tamás, az Interactive Brokers alapítója. Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az elsőként a Kiszámoló.hu által kiszúrt levélben a cég azzal indokolja a lépést, hogy

a május 31-én közzétett kormányrendelet és a hatálybalépés között eltelt rövid határidő miatt az IBKR nem tudja megfelelően alkalmazni az előírt adólevonást teljes globális termékkészletében, a jogszabály ugyanis a pénzügyi szolgáltatók kötelezettségévé teszi a szocho levonását és befizetését a költségvetésbe.

A már meglévő pozíciókban való tranzakciók lezárását a korlátozás nem érinti.

A leggazdagabb magyar származású amerikai üzletember, Péterffy Tamás által alapított Interactive Brokers (IBKR) a hazai leánya levelében hozzáteszi, az adó csak a magyar adóalanyok által július 1-je után kamatjellegű eszközökben (például kötvények, bizonyos befektetési alapok és ETF-ek) nyitott pozíciókra vonatkozik.

Péterffy a brexitet követően döntött úgy, hogy az amerikai székhelyű cége európai tevékenységének Írország mellett Magyarországot választja központjául, így alakult meg 2020-ban az Interactive Brokers Central Europe Zrt.

A döntés mögött patrióta szempontok is meghúzódtak. A budapesti székhelyű brókercég jelenleg Németországot és a tőle keletre, délkeletre fekvő EU-tagállamok piacát látja el befektetési szolgáltatásokkal.

A cég nettó árbevétele a hiteles adatok szerint 2021-és üzleti évben elért 32,5 millió euróról, 82,3 millióra, míg adózott nyeresége 4,9 millió euróról, 42,8 millióra nőtt.

A vállalat az idén bankot is alapított Magyarországon, amelyet márciusban be is jegyeztek a cégjegyzékbe.