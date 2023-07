A szórakoztatóipar üzleti modelljének változása sztrájkra szólította forgatókönyvírókat, akiket akár a színészek is követhetnek, miközben továbbra is küzdenek a nyereségesség eléréséért a streamingszolgáltatók, és a hagyományos tévécsatornákat a kábeltévé-előfizetések számának hanyatlása sújtja. A vállalatok költségcsökkentéssel és leépítésekkel igyekeznek úrrá lenni a helyzeten, de mégis mely szórakoztatóipari cégek részvényei kínálnak jó beszállási lehetőséget?

Fotó: Shutterstock

Erre a kérdésre kereste a választ a Hollywood Reporter is, számos professzionális elemző megkérdezésével. A legtöbben a tavaly áprilisban létrehozott óriásvállalat, a Warner Bros. Discovery mellett törtek lándzsát, amely értéke felét elvesztette az összeolvadás óta, igaz, idén már harmadával erősödött az árfolyam. A vállalat mellett szól a jól végrehajtott streamingstratégia, amely a piaci szakemberek szerint fenntarthatóbb, mint versenytársaié, de az összeolvadás szinergiái is segíthetik a részvény további emelkedését.

Az elemzők körében népszerűnek bizonyult a Netflix is, amely főként azzal nyerte el a szakemberek bizalmát, hogy igyekszik lecsapni a jelszómegosztásra, amitől az előfizetők táborának növekedését várják a befektetők.

Szintén kelendők a különböző, sporthoz köthető médiacégek, mint az Endeavor, amely az NFL és az NHL jogait is birtokolja, de a legfőbb lehetőséget a szintén a tulajdonában lévő UFC és a felvásárolni kívánt és azzal fuzionálni tervezett WWE egyesítésében látják a befektetők. A WWE-t a tévéközvetítések miatt is vételre javasolják. A lábát Amerikában megvető Forma–1 mögött álló Liberty Media – Formula One Group szintrén jó ötletnek tűnik több befektető számára.

Ugyanakkor a márkaérték és a diverzifikáció szerepét jelzi, hogy a Disney is helyet kapott a szakemberek listáján, annak ellenére, hogy a vállalkozás legutóbbi filmjei nem hozták a várt eredményeket. Azonban Bob Iger visszatérése a cég élére, a streaming, a szellemi tulajdonból, sport- és televíziós jogokból és a Disneyworldből származó bevételek továbbra is vonzóvá teszik a médiaóriás részvényeit.

Az elmúlt időszakban negatív hírek sorozatával – rekordbírság, Tucker Carlson távozása – szembesülő Fox mellett is szólnak érvek, például, hogy a cég évek óta megbízhatóan termeli a szabadon felhasználható pénzeket, és a társaság alapjai még mindig rendben vannak, ezért a kilátások is kedvezők.