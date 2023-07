A szezont az Erste indítja július 31-én, amit a Raiffeisen követ, végül az OTP teszi közzé augusztus második hetében a számait.

Várakozásunk szerint az OTP-nél és az Ersténél dőlhetnek a rekordok, előbbi esetén az általánosan is erős trendek mellett az akvizíciós kedvező hatások is segíthettek.

A Raiffeisennél is örvendetesek a trendek, ám az orosz üzletág leépítése miatt csoportszinten csökkenés várható az eredményben, illetve az osztrák banknak Lengyelországban továbbra is céltartalékot kell képeznie a svájci frank hitelperekre. Az eszközminőségre továbbra sem lehet panasz, a recessziós gazdasági adatok ellenére a munkanélküliség alacsony, emiatt úgy tűnik, a hitelek bedőlési aránya is alacsony lehetett a régióban. Ezalól egyedül a háború sújtotta Ukrajna lehet kivétel, de ez az érintett bankok (OTP, Raiffeisen) esetén sem éri el a tavalyi veszteségképzést. A Raiffeisen esetén torzít, hogy a tavalyi év hasonló időszakában eladta a bolgár leányvállalatát, ami egy egyszeri nagy pozitív tételt jelentett. A régiós pénzintézetek tehát továbbra is erősek profitabilitás szempontjából, és bár maradtak bőven kockázatok (az OTP esetén a magyar makrogazdasági fejlemények, míg a Raiffeisennél az orosz leányvállalat kérdése és általánosan a gazdasági visszaesés), a bankpapírok továbbra is alacsony értékeltségi mutatókon forognak – 6 alatti P/E mutatójuk van, főleg ha az amerikai szektortársakhoz képest nézzük, ahol ez a mutató inkább 9 körüli.