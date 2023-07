A kamatemelések az UniCredit csoport eredményeit pozitívan befolyásolták az idei második negyedévben, így az olasz bank a várakozásokat felülmúlva 2,3 milliárd eurós nyereséget ért el az áprilistól júniusig tartó időszakban, miközben az elemzők csak 1,86 milliárd eurós profitot jósoltak – derül ki a pénzügyi szolgáltató szerdán közzétett negyedéves jelentéséből.

A bank teljes bevétele a negyedév során elérte a 6 milliárd eurós értéket, ami negyedéves szinten 0,6 százalékos, éves szinten azonban 24,9 százalékos növekedés. Ezt főként a kamatbevételek hajtották, az UniCredit nettó kamatbevétele ugyanis 3,5 milliárd eurót tett ki a negyedév során, ami 6 százalékkal haladja meg az idei év első három hónapjának eredményét és 41,3 százalékkal az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéket.

Fotó: Shutterstock

Miközben a kamatbevételek emelkedtek, a díjakból befolyó összegek némiképp csökkentek, így 1,9 milliárd eurót tettek ki, ami negyedéves alapon 4,6 százalékos, éves alapon 0,7 százalékos zsugorodás.

A bank a kereskedés területén 485 millió eurós profitot realizált, ami 3 százalékkal elmarad az előző év teljesítményétől, miközben 32 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év hasonló időszakában volt.

A pénzintézet hitelezésekkel kapcsolatos veszteségei is minimálisak voltak, a bank mindössze 21 millió eurót írt le ezzel kapcsolatban. A vártnál jobb negyedéves adatok azért is figyelemre méltók, mert az átlagos betét- és hitelállomány is visszaesett némileg a negyedév során. Az előbbi 470,5 milliárd euró volt (negyedéves alapon 1,9, éves alapon 1,3 százalékkal esett vissza), míg az utóbbi 404 milliárd eurót tett ki, ami negyedéves alapon 1,1, éves alapon 2 százalékos csökkenés.

A gyorsjelentésből még az is kiderül, hogy az UniCredit a korábbi célokhoz képest nagyobb összeget, legalább 6,5 milliárd eurót tervez visszaadni idén a befektetőknek részvény-visszavásárlásként és osztalékban, valamint hogy a 2024-es évre is az ideihez hasonló nyereséget és osztalékcélokat tervez. A bank papírjai csütörtök délelőtt 0,4 százalék körüli erősödéssel álltak.