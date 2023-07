A világ 500 leggazdagabb emberének 852 milliárd dollárral nőtt a vagyona 2023 első felében, a milliárdosok átlagosan napi 14 millió dollárt kerestek. Az üzletembereknek 2020 második fél éve óta ez volt a legjobb időszakuk – derül ki a Bloomberg Billionaires Index adataiból.

Van ok az örömre: Elon Musk továbbra is a világ leggazdagabb embere.

Fotó: AFP

A legnagyobb mértékben a Zuckerberget ketrecharcra kihívó Elon Musk növelte vagyonát: 96,6 milliárd dollárral lett gazdagabb a június 30-ig tartó időszakban, míg a Facebook alapítója 58,9 milliárdos gyarapodással a második. Az Amazon vezére, Jeff Bezos pénztárcája 47 milliárddal hízott, míg Larry Ellison 40,8 milliárdot keresett. A Louis Vuitton anyavállalatát, az LVMH-t birtokló Bernard Arnault 38,2 milliárdot tudott összekanalazni 2023 első hat hónapjában.

A legnagyobb visszaesést az indiai üzletember, Gautam Adani hozta össze: az idén 60,2 milliárddal zsugorodott a vagyona. Adani és vállalatai vesszőfutása januárban kezdődött, amikor a Hindenburg shortos befektetői csoport csalással és tőzsdemanipulációval vádolta meg Ázsia korábbi leggazdagabb emberét. A Hinderburgnak köszönhetően egy másik üzletember, Carl Icahn is bukott 13,4 milliárd dollárt. Ő a vagyona 57 százalékát vesztette el, ráadásul a hatóságok az Icahn Enterprises viselt dolgai iránt is érdeklődni kezdtek.

A Bloomberg a gyarapodásokat az amerikai tőzsdek ralijával magyarázta: az S&P 500 16, a Nasdaq 100 pedig 39 százalékkal emelkedett, ami minden idők legjobb első fél évét jelentette. Ennek a hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése miatt a befektetők előszeretettel zsákolják a technológiai részvényeket. A globális részvénypiacot reprezentáló, közel háromezer fejlett és fejlődő piaci részvényt tartalmazó MSCI ACWI index 13 százalékot menetelt az idén.

A német DAX 16, a japán Nikkei pedig több évtizedes csúcsokat döntve közel 30 százalékot ralizott. Nincs ok a szégyenkezésre a magyar börzén sem, a BUX 15 százalékkal emelkedett június végéig. A tőzsdei mozgásoknak is köszönhetően továbbra is Elon Musk vezeti a Bloomberg milliárdos indexét 247 milliárd dollárral, míg Bernard Arnault 199 milliárddal a második, Jeff Bezos a harmadik 155, Bill Gates a negyedik 134, Mark Zuckerberg a kilencedik 104 milliárddal, mivel tavaly nagyot bukott a Metán.