A Raiffeisen késlelteti az orosz piacról történő kivonulást, mivel Ausztria igyekszik jó kapcsolakat ápolni Moszkvával és abban reménykedik, hogy a háború lassan végetér. Az osztrák tisztviselők pedig igyekeznek megvédeni a pénzintézetet, szerintük igazságtalanul támadják a bankot, miközben számos nyugati vállalat jelen van Oroszországban – írja a Reuters névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva.

Fotó: AFP

A Raiffeisen eredetileg szeptemberre tervezte a lépést. Mindez vitát váltott ki az Európai Központi Bankkal (EKB), amely azt szorgalmazza, hogy a Raiffeisen, a UniCredit és más európai pénzintézetek hagyják el az orosz piacot. A Raiffeisennek Oroszországban 10 ezer munkavállalója, 2600 vállalati és 4 millió lakossági ügyfele van. Így aztán nem meglepő, hogy az orosz hatóságok azt szeretnék, ha a bank maradna az országban. Források szerint Robert Holzmann, az osztrák jegybank elnöke Christine Lagarde EKB-elnöknél is felvetette a bankra nehezedő nyomás miatti aggodalmát.

Azt osztrák pénzügyminiszter pedig arra kérte Washingtont, hogy ne gyakoroljanak nyomást a Raiffeisenre, miközben több nyugati, köztük amerikai pénzintézet is jelen van az orosz piacon. Felmerült az oroszországi üzletág eladása is, azonban az üzletet megnehezíti, hogy az Oroszországgal szemben szankciókat bevezető, barátságtalannak nevezett országok cégeivel kötött ügyleteket a kormánynak is jóvá kell hagynia, valamint egyelőre a vevők sem tolonganak a Raiffeisenért.

Korábban az osztrák külügyminiszter, Alexander Schallenberg is megvédte a bankot: szerinte észszerűtlen kiemelni a pénzintézet oroszországi üzleti tevékenységét, miközben sok más nyugati cég is ugyanezt teszi. Nyugati szomszédunk ugyan tagja az Európai Uniónak és megszavazta a szankciós csomagokat, de a NATO-nak nem és előszeretettel lép fel közvetítőként Nyugat és Kelet között. Ausztria még mindig importál orosz gázt, Bécs pedig az orosz pénzek egyik kedvelt helye. Az osztrák kormány pedig reménykedik a háború lezárásában,

ezért nem szakítaná meg minden kapcsolatát Moszkvával.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a Raiffeisen korábban azt fontolgatta, hogy elcserélné több száz millió eurónyi, Oroszországban rekedt eszközeit a Sberbank befagyasztott európai számláin található pénzére. Az üzleten mindkét pénzintézet nyerne, ám az európai és az amerikai politikusok várhatóan vonakodnak az engedélyezéstől, azóta pedig nem történt előrelépés.