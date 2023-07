Az elemzői várakozásoknál gyengébb első féléves eredményről adott számot hétfőn a Heineken: a holland sörgyár bevétele 6,3 százalékkal nőtt a tavalyi első fél évhez képest, a szakértők azonban ennél jóval magasabb, 9,4 százalékos bővülést valószínűsítettek.

Fotó: Shutterstock

A csalódást keltő bevétel mellett a vállalat csökkenő nyereségről és üzemi eredményről számolt be: az üzemi eredmény 22,2 százalékkal szakadt be, míg a profit 8,6 százalékkal csappant meg, ami az egy részvényre jutó eredménysoron is romlást idézett elő – az EPS 7,3 százalékkal 2,04 euróra zsugorodott az első fél év során.

Mindennek hatására a vállalat vezetése a teljes évre vonatkozó iránymutatását is korrigálni kényszerült: míg eddig 5–9 százalékos üzemieredmény-növekedésre számított, az új várakozások már csak nulla–5 százalék közötti bővülésről szólnak.

A vártnál gyengébb pénzügyi adatok mögött elsősorban a vállalatnak az első fél évben meglépett jelentős áremeléseinek forgalomcsökkentő hatása állhat, olyan számára fontos piacokon is megcsappant a kereslet, mint például a vietnámi.

Nem nyerte el a piac tetszését a ma közzétett gyorsjelentés.

A vállalat első féléves organikus értékesítési volumene kivétel nélkül minden piacon romlott: a legnagyobb felvevőpiacnak számító amerikai kontinensen 1,5 százalékkal, 42,2 millió hektoliterre, Európában 4,8 százalékkal, 38 millió hektoliterre, az ázsiai–csendes-óceáni régióban hatalmas, 13,2 százalékkal 21,3 millió hektoliterre, míg az Afrikát, a Közel-Keletet és Kelet-Európát magába foglaló régióban 6,5 százalékkal 18,6 millió hektoliterre esett vissza.

Dolf van den Brink, a Heineken vezérigazgatója kiemelte:

A fenntartható értékteremtés a továbbiakban is fontos szerepet fog betölteni a vállalat működésében.

A szakember hozzátette: az Európában mért forgalmi visszaesés előzetes várakozásaiknak megfelelően alakult, azonban a csendes-óceáni kereslet ilyen mértékű beszakadására nem számítottak. A szakértő emlékeztetett: a fél év folyamán meglépett áremelésre az elszálló inflációs környezet okozta kiadásnövekedés ellensúlyozása miatt volt szükség.