Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 25 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkontkincstárjegyet (DKJ) a csütörtöki aukción. Az elsődleges forgalmazók azonban csupán 19,74 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK 11,5 milliárd forintot fogadott el.

A kereslet alakulása egyrészt érthető a rövid oldali hozamok elmúlt hetekben látott óriási csökkenése miatt, másrészt már előjelei is voltak: az ÁKK hat hónapos DKJ-aukcióján is már elég gyenge volt a kereslet: a benyújtott ajánlatok összeértéke alig haladta meg a felkínált 25 milliárd forintot, ezt látva az ÁKK közel 10 százalékkal csökkentette is az értékesítést.

Fotó: Róka László / MTI

Az aukciós átlaghozam 10,26 százalék volt, 119 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál, de 24 bázisponttal magasabb a szerdai másodpiaci referenciahozamnál.

A hároméves változó kamatozású kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 72,56 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, a meghirdetett mennyiséget 19,5 milliárd forinttal megemelve, 34,5 milliárd forintot fogadott el.

A 20 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 16,33 milliárd forintból, a meghirdetett mennyiséget 1 milliárd forinttal csökkentve, 9 milliárd forintot fogadott el az államadósság-kezelő. Az aukciós átlaghozam 6,94 százalék volt, 108 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 20 éves lejáratú kötvényekre 6,87 százalék volt.