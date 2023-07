A koronavírus-járvány tovatűnésével ismét felvirradt a svájci óraiparnak: legnagyobb portfólióval rendelkező képviselőjük, a Swatch csoport nem győzi kielégíteni a megrendeléseket. A legendás Nicolas Hayek svájci üzletember által tető alá hozott csoport az idei első fél évben 18 százalékkal tudta növelni forgalmát, amely elérte a 4,019 milliárd frankot.

A MoonSwatch kollekció darabjait a világon mindenütt keresik.

Hogy a cégnél mégsem lehetnek maradéktalanul elégedettek, az a negatív devizahatásokra vezethető vissza. A dollár és az euró gyengülése a döntően exportra dolgozó luxusipari óriás forgalmából 6,7 százaléknyit, azaz 242 millió frankot csípett le, ennyivel lett volna még jobb a teljesítményük.

Változatlan árfolyammal számolva új árbevételi rekord született volna, az adat 8,5 százalékkal haladta volna meg a 2018 első fél évében felállított csúcsot. A Swatch üzemi eredménye a tavalyi 13,9 százalékos pluszt 17,1 százalékkal megfejelve 686 millió frankra nőtt, ebből adózottan 498 millió maradt, ezt lehet(ne) szétosztani majd a részvényesek között.

Új időszámítás Kínában

Az órák és ékszerek szegmens különösen jó számokat produkált, ebben a Swatch közleménye szerint a főszerepet ezúttal a kínai Covid-korlátozások decemberi feladását követő vásárlási boom játszotta. Sőt, még a kínai turistacélpontokban – Thaiföldön és Makaón – is hirtelen két számjegyű forgalombővülést regisztráltak, míg Hongkongban egyenesen triplájára nőtt a forgalom.

A Swatch saját szalonjaiból származott az összbevétel több mint negyven százaléka.

Igaz, ebben az is közrejátszott, hogy a demokráciapárti tüntetéseket vaskézzel leverő hatóságok elijesztették a turistákat, a luxusipar egyik kiemelt törzshelye átmenetileg kiürült, számos elegáns szaküzletet be is kellett zárni emiatt.

Észak-Amerikában is „döngetett” a Swatch, ott az alsó és középső árszegmensben értek el 20 százalékhoz közelítő bevételbővülést, főleg a Tissot márka révén.

Odahaza is taroltak, Svájcban 50 százalékos volt a bővülés, míg az európai sorrendben az olasz, a spanyol és a francia piac következett. A Swatch és a Naprendszer bolygóiról elnevezett MoonSwatch kollekció kereslete valamennyi kiemelt piacon nőtt.

Luxusórák elit környezetben

Az áraknak a kereslethez igazítása révén az órák és ékszerek szegmensben az üzemi árrést is sikerült 15,7 százalékról 19,4 százalékra növeli. Külön öröm, hogy a saját kiskereskedelmi eladások a teljes fogalomból 40 százalék fölé nőttek, s az egy üzletre jutó átlagos forgalom több mint 30 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

A Swatch tesz is azért, hogy minél több bevételt hozzon házon belülre, olyan ikonikus helyszíneken sikerült idén boltot nyitnia, mint a londoni Old Bond Street vagy a párizsi Champs-Elysées. Az óragyártó különösen a Harry Winston, az Omega, a Longines és a Swatch márkák keresletbővülésével volt elégedett, de ehhez konkrét forgalmi adatokat nem közölt a gyorsjelentésben.

Nincs sportesemény, nincs megrendelés

Azt viszont közölte, hogy június végén a megrendelésállomány 20 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, azaz a jelen bizonytalan gazdasági környezet nincs számottevő hatással a kronográfok legnagyobb gyártójára. Sőt, a cég létszáma az idén 2,6 százalékkal, 32 061 főre nőtt.

Az idei év jelentős sportesemény nélkül marad, nincs se olimpia, se labdarúgó-kontinensbajnokság, emiatt a Swatch speciális időmérők és eredményjelzők gyártására és telepítésre szakosodott Swiss Timing üzletágának is csak 3,3 százalékkal nőtt a bevétele, üzemi eredménye pedig 9 millió frank volt, s a 4,9 százalékos üzemi árrése is igen szerénynek számít a csoporton belül.

Rekordforgalom a legnagyobb kiskereskedőnél

A komplett svájci óraipar termékeinek legnagyobb márkafüggetlen forgalmazója, a kiskereskedelmi hálózatával a metropoliszok belvárosi bevásárlóutcáiban rendre jelen lévő brit Watches of Switzerland (WoS) az árfolyammozgásoktól függetlenül is rekordévet tudhat maga mögött.

Az alapításának századik évfordulóját jövőre ünneplő, a londoni tőzsdén jegyzett társaság az április 30-ával lezárt üzleti évében 1,543 milliárd fontos forgalmat bonyolított le, ez 25 százalékkal magasabb az egy évvel korábban elértnél. Eladásaik nagyjából kétharmad-egyharmad arányban oszlottak meg a brit és az európai, illetve az amerikai piac között.

A Watches of Switzrlandnél Breitling is kapható.

A forgalom 87 százalékát a luxusórák adták, itt 28 százalékos volt a bővülés, míg az ékszerszekció 10 százalékos plusszal járult hozzá a rekordforgalomhoz.

Kiigazított üzemi eredményük 27 százalékkal, 165 millió fontra hízott, üzemi marzsuk viszont csupán 20 bázisponttal, 10,7 százalékosra javult, ami a Swatch hasonló, 17,1 százalékos mutatójától jócskán elmarad. Igaz, a WoS költségei is nőttek időközben, a cég sorra adta át luxus kivitelű óra- és ékszerszalonjait, és folytatta meglévő üzleteink felújítását.

Huszonhét új üzletet nyitottak és tizenhármat újítottak fel 68 millió fontos összköltséggel.

A brit vállalat vezérigazgatója, Brian Duffy optimistán tekint a jövőbe, a folyó pénzügyi évben árfolyammozgásoktól szűrten 8-11 százalékos bevételbővülésre számít, ez 1,65-1,70 milliárd fontot jelent. Az üzemi marzs stabil marad, fejlesztésekre 70-80 millió font megy el. A hálózatfejlesztést folytatják, és még az idén átadják első németországi szalonjukat Berlinben. Azaz gőzerővel készülnek a centenáriumukra.