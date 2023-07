Annak ellenére, hogy a piacok az előző csúcsaik közelében járnak, a bizonytalansági tényezők továbbra is uralják a híreket. Ha bárki elbizonytalanodna ezen hírek láttán, hogy tartsa-e még portfólióját, vagy módosítsa valamiképp, érdemes fontolóra vennie az osztalékfizető részvények lehetőségét.

A gyorsan változó piaci hangulatban az osztalékfizető részvények segíthetnek a hozamok növelésében és a portfólió volatilitásának csökkentésében.

Egyes ipari, egészségügyi és fogyasztási cikkekkel kapcsolatos osztalékfizető papírok segíthetnek abban, hogy egy adott portfólió ellenálló maradhasson a mai bizonytalan környezetben is.

Két fő okból javaslom ezt:

• A cégek értékeltsége és a magas piaci kamatok miatt esetleg kialakuló gazdasági lassulások hatásaira a következő néhány évet valószínűleg alacsonyabb részvényhozamok és nagyobb volatilitás jellemzi majd, ami azt jelenti, hogy az osztalékok a részvények utáni teljes hozam nagyobb részét tehetik ki.

• A stabil és kiszámítható osztalékfizető részvények rossz hangulat esetén is vonzók tudnak maradni, hisz ha a cég megbízhatóan tud osztalékot fizetni, akkor valószínűleg bizonyos szintű pénzügyi ereje és fegyelme is van, valamint jó üzleti modellel rendelkezik. Ez pedig továbbra is vonzó lehet a befektetők számára.

Milyen szektorok jöhetnek számításba? A már említett három ágazatra érdemes figyelni.

Az ipari szektorok esetében a mostani geopolitikai helyzetet tekintve jó választások lehetnek a védelmi ipari befektetések, valamint az űrkutatással és a repüléssel foglalkozó cégek. A társadalmi felelősség jegyében továbbra is célszerű a hulladékgazdálkodással, valamint az újrahasznosítással foglalkozó cégeket is figyelni.

A Pfizer gyógyszergyártó a hagyományosan magas osztalékot fizető társaságok közé tartozik.

Fotó: AFP

Az egészségügyi szektorban ajánlatos lehet az innovatív gyógyászattal – például genomikával és orvosi mesterséges intelligenciával – foglalkozó cégek között keresni.

A fogyasztási cikkek szektora mindig fontos eleme egy diverzifikált és defenzív befektetési stratégiának.

Azokat a cégeket célszerű keresni, amelyek az eladások visszaesése nélkül képesek árat emelni, vagy a fogyasztások visszaesésekor képesek bevételcsökkenés nélkül tovább működni. Ahogy e szektor vállalatai kilábalnak a megemelkedett nyersanyagárakból, arra számítok, hogy javul a jövedelmezőségük.

Bár a legtöbb tőzsdei cég fizet osztalékot, érdemes számításba venni azt is, hogy melyek azok a társaságok, amelyek erős és transzparens menedzsmenttel, magas osztalékfizetési rátával, valamint jelentős és fenntartható bevétellel és osztalékkal rendelkeznek minden gazdasági ciklusban.

A cikk a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik az OTP Bank hivatalos álláspontjával.