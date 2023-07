Több mint 10 százalékkal, 91 dollár fölé lőtt ki az Activision Blizzard részvényárfolyama, miután a cég a Microsofttal együtt csatát nyert a bíróságon a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal, azaz az amerikai versenyhivatallal szemben. Az eljáró Jacqueline Scott Corley bíró ugyanis elutasította a hatóság ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, amellyel előzetesen a per végéig megtiltották volna az Activision felvásárlásának végrehajtását.

Fotó: Getty Images

Az Activision Blizzardot tavaly januárban több mint 69 milliárd dollárért felvásárolta a Microsoft, de az ügyletet a trösztellenes eljárások és a versenytársak ellenkezése miatt eddig nem sikerült lezárni.

A bíró döntése lehetővé teszi a Microsoftnak, hogy a július 18-i határidő előtt lezárja az üzletet, ám további gondot okoz, hogy az Egyesült Királyság Versenyhatósága (CMA) is úgy döntött áprilisban, hogy blokkolja a tranzakciót. A Microsoft azt a döntést is megtámadta, a bírósági meghallgatás július 28-án kezdődik – írja a The Verge.

A Microsoft kurzusa nem reagált a hírre.