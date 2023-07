A Square Roots nevű, tech és mezőgazdaság összekapcsolásával és Kimbal Musk társalapításával létrejött startup szinte az összes üzemét bezárja és szélnek ereszti dolgozói nagy részét is.

A 2016-ban alapított, függőleges mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozás gyorsan eljutott odáig, hogy öt helyszínen termesszen zöldfűszereket és külöböző salátákat, és mintegy 90 millió dollárnyiu finanszírozást is összegyűjtött. Elon Musk testvérét, Kimbalt mint társalapítót a soraiban tudva a Square Roots például Elon barátjától, David Sackstól, illetve az ő kockázati tőkealapjától is kapott pénzt.

Fotó: AFP

A beltéri növénytermesztést biztosító helyszínek bezárását a cég vezérigazgatója és társalapítója, Tobias Peggs jelentette be, egy Zoom hívás keretében kedden. Miután a cég kezdeti brooklyni helyszíne már bezárt, most további három okosfarmot is bezártak, és egy negyedik egység is csökkentett üzemmódban működik tovább.

A vállalkozás többek között a legnagyobb, tavaly augusztusban létrehozott farmját épp úgy bezárta, mint egy másik helyszínt, melyet alig három hónapja hoztak létre – írja az Insider.

A vállalkozás állítja, hogy mindennek az oka az, hogy üzleti modellt váltanak, és