A japán videójáték-gyártó, a Capcom részvényei idén harmadával emelkedtek, amivel megverte a tokiói tőzsdét és megkoronázta az elmúlt évtizedben elért közel 1200 százalékos növekedését. A 11 milliárd dolláros vállalat jóval a súlya felett teljesített, és olyan hollywoodi franchise-okat hozott létre, mint a Resident Evil. A cég megelőzte legfőbb helyi riválisait (Konami, Bandai Namco) is.

Fotó: Unaki Kenicsi / AFP

A Capcom némileg furcsa az iparban, mivel eladásainak mintegy 70 százaléka az előző pénzügyi évben vagy még korábban megjelent játékokból származik. Ez szokatlanul magas arány egy olyan iparágban, amelyet jellemzően az új tartalmak pörgetnek. Az oszakai székhelyű cég így nem függ az új megjelenésektől, mivel tőkét kovácsolt játékkatalógusából. A vállalat kedvezményes árú klasszikus játékokkal hódította meg a fejlődő piacokat, például Brazíliát, Szaúd-Arábiát és Törökországot – derül ki a Bloomberg elemzéséből.

Egy régebbi játék 10 dolláros eladásából származó haszonkulcs gyakorlatilag 100 százalékos, hiszen az összes fejlesztési költséget már a korábbi években elszámolták. A tavalyi, 58,6 százalékos bruttó árréssel megelőzi a legtöbb versenytársát, például a Square Enix esetén a mutató 51,2 százalékos, míg a Konaminál 38,9 százalék volt. A Capcom a szektorban elsőként kezdte el a régebbi kasszasikereit digitalizálni, amelyeket aztán PC-n és az újabb konzolokon is elérhetővé tett. Egy másik újítása volt a régi játékok felújítása, az úgynevezett remake-ek készítése.

Mindez segítettek a cégnek megvalósítani azt a jövedelmező stratégiát, amelyre napjainkban is támaszkodik. A Toyo Securities elemzője, Jaszuda Hideki szerint a cég 230 országban és régióban értékesít szoftvereket, ami messze a legtöbb a japán kiadók között. A másik előnye, hogy Capcomnak rengeteg tehetség (mérnök, művész, dizájner) dolgozik, akiket a vállalat igyekszik megtartani. A Capcom egyik sebezhető pontja azonban a még 82 évesen is energikus alapító, Cudzsimoto Kenzó életkora,

akit a vállalat sikeréhez nélkülözhetetlennek tartanak.

Az elemzők szerint az ő előrelátásának köszönhető a Capcom úttörő stratégiája. Az nem tudni, hogy helyét ki és mikor veszi át, ahogy az is kérdéses, utódja képes lesz-e folytatni a munkáját. A másik kihívás a mobiljátékok területén való áttörés. A vállalat eddig hanyagolta ezt a szektort, de szeptemberben bemutatja a Monster Hunter Now nevű mobiljátékát, így a versenytársaitól némileg lemaradva, de megcélozta ezt a a területet is.

A szakértők szerint a Capcom a sikerét a minőségi játékgyártásra való törekvésnek, a klasszikus játékokból álló portfóliójának, úttörő stratégiájának, valamint a jól összeválogatott szakembereknek köszönheti. A Citigroup elemzője, Jamamura Dzsunko a részvények célárát 6400 jenben határozta meg, szemben a jelenlegi 5600-5700-as szinttel.