Magyarországra költözik a Pepsi – Balogh Levente megerősítette a Világgazdaságnak A Szentkirályi elnöke, Balogh Levente a Világgazdaság kérdésére közölte: 2024-ben már szentkirályi vízből készül a Pepsi, ezért is vásárolták meg a világ egyik legmodernebb palackozó gépsorát, amely alkalmas az ásványvíz mellett az üdítőitalok töltésére is. Magyarország egyik legismertebb milliárdosa azt is elárulta, miért nem terveznek reklámokat Luis Figóhoz hasonló világsztárral.