Ugrásra kész a forint az MNB kamatdöntése és kommentárjai előtt

Egy izgalmasnak ígérkező héten az első buktatóhoz érkezett a forint kedden, az MNB üléséhez, ahol várhatóan megint csökken a forintot vonzóvá tevő magas kamat. Valószínűleg nem a vártnál is jobb reggeli magyar bérnövekedési adat vezetett a forint apró gyengüléséhez a korai kereskedésben, hanem megkezdődött az MNB-ülés körüli pozíciós játék, ami a nap folyamán komoly kilengésekhez is vezethet, a jegybanki kommentároktól is függően bármelyik irányba.

50 perce | Szerző: Pető Sándor

