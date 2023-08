Megveszi a Didi taxialkalmazás elektromosautó-részlegét az Xpeng – közölte hétfőn az autógyártó, hozzátéve, hogy az üzlet eredményeként a cég termékeit a taxis cég is fogja vásárolni.

A bejelentés hatására a veszteségekkel küzdő Xpeng részvényei a hongkongi tőzsdén 11 százalékot erősödtek, míg az autógyártó papírjai 8 százalékot drágultak a New York-i tőzsdén a nyitást megelőző kereskedésben.

A teljes egészében részvénycsere útján végrehajtott tranzakció keretébe az Xpengnek piacra kell dobnia egy új, A osztályú járművet a MONA nevet viselő projekt keretében, amely 150 ezer jüanba (mintegy 7 millió forintba) fog kerülni. Az Xpeng a közelmúltban jelentette be, hogy a német Volkswagennel is együttműködik, sőt a wolfsburgi cég részesedést is szerzett kínai vetélytársában.

Fotó: Liu Dawei / AFP

Az Xpeng vezérigazgatója. He Hsziao-peng elmondta, hogy elektromos járműveket gyártó startupként a cég nem annyira gyakorlott a termelés felfuttatásában és a költségek mérséklésében, mint a Volkswagenhez hasonló hagyományos autógyártók, ám a Didivel kötött üzlet a vártnál erősebb kezdeti piacot biztosít, ezzel is segítve az innovációt és az ellátási láncok menedzselését – írja a Reuters. A cégvezető szerint a megállapodás keretében fejlesztett autót magánszemélyeknek is eladják majd, és a tervek szerint legalább évi 100 ezer MONA járművet gyártanak.

Amikor a Didi bejelentette, hogy elektromos járművet fejleszt, sokan gondolták, hogy a cég a gyártásra kíván fókuszálni inkább, ám a mostani bejelentés után úgy tűnik, a cég más irányba indul. Ez nem is meglepő az elektromos járművek kínai piacát jellemző öldöklő árverseny árnyékában, amely egyre nehezebbé teszi új szereplők megjelenését a piacon. A Xiaomi csak nemrég kapott jóváhagyást a hatóságoktól, hogy elektromos járműveket gyártson, két évvel a tervek bejelentése után.

A Didi döntése, hogy a számos kínai cég közül az Xpenget válassza partnerként, az autógyártó technológiájának elismerését is jelenti. A megállapodás értelmében a taxitársaság a Xpeng 3,25 százalékát szerzi meg, részvényenként 64,03 hongkongi dollárért. Ez összesen 474 millió amerikai dollárnak felel meg és 1,7 százalékos kedvezményt jelent az Xpeng pénteki záróárához képest.

Ha az autógyártó képes a célokat teljesíteni, a Didi részesedése elérheti az 5,26 százalékot, ami 744 millió dollárnak felel meg. A Didi tájékoztatása szerint a vállalatok számos más területen is vizsgálják a stratégiai együttműködésben rejlő lehetőségeket, így például a marketing, a pénzügyek vagy a biztosítási szolgáltatások terén.

További együttműködési lehetőséget rejtenek a töltőállomások, a robotaxik vagy a nemzetközi piacok meghódítása. A Didi több kínai autógyártóval is dolgozik robotaxik fejlesztésén, ezek a cég tervei szerint 2025-re meg is kezdhetik működésüket.

Az Xpeng-vezér áprilisban arról beszélt, hogy szerinte csak nyolc autógyártó lesz életképes Kínában 2030-ra, szemben a most aktív 65 vállalkozással.

Az Xpeng egyelőre jócskán le van maradva hazájában is, hiszen az első fél évben csak 41 ezer elektromos autót adott el, ami mindössze a piac 2 százaléka, miközben a BYD forgalma 550 ezer autó, a Tesláé pedig 294 ezer volt Kínában ugyanezen időszakban. A MONA-platformra épülő márkák tömeggyártását 2024 második felében kezdhetik el.