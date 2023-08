Először kell a közeljövőben bíróság előtt felelnie önvezető rendszeréhez köthető halálesetek miatt a Teslának, ami alapvető változásokat hozhat Elon Musk cége életében. Maga a cégvezető is többször elmondta, hogy a Tesla pénzügyi jövője szempontjából ez kulcsfontosságú. Az autógyártó már most is 15 ezer dollárt kér a technológia használatáért, noha közben azt is állítja, hogy a sofőrnek mindig figyelnie kell működés közben.

Most gyors egymásutánban két perrel is szembe kell néznie az autógyártónak, előbb szeptember közepén Kaliforniában, majd október elején Floridában. Az első halálos baleset 2019-ben történt, amikor

Micah Lee Model 3-asa nagyjából 100 kilométeres sebesség mellett hirtelen lekanyarodott az autópályáról Los Angelestől keletre, és egy pálmának ütközött, majd kigyulladt.

Fotó: Shutterstock

Az ütközés megölte Leet és súlyosan megsebesítette két utasát, köztük egy akkor nyolcéves gyereket. A kereset szerint a Tesla tudott az Autopilot hibáiról, ennek ellenére árusította a rendszert.

A floridai eset ugyancsak 2019-ben történt, amikor is Stephen Banner Model 3-asa egy 18 kerekű kamionnak ütközött, amikor a teherautó besorolt az útra. A Tesla azonban nem fékezett és nem is kormányzott, hogy elkerülje a balesetet.

Az autógyártó mind a két esetben tagadja felelősségét, mondván, az Autopilot csak emberi felügyelet mellett biztonságos. A cég szerint manapság nincsenek önvezető autók az utakon.

A keresetek azonban arra is fényt deríthetnek, hogy

mennyit tudtak Musk és más vállalati vezetők az Autopilot képességeiről és lehetséges hibáiról.

Banner ügyvédei szerint a belső e-mailek arról tanúskodnak, hogy az Autopilot fejlesztői csapatát gyakorlatilag maga Musk vezeti. Ezt a milliárdos sem titkolja, sőt éveken keresztül nagyon közeli célpontokat adott meg a technológia megvalósítására, amelyeket aztán szokás szerint elvétett.

Áprilisban egy nem halálos kimenetelű baleset miatt indított perben a Tesla azzal nyert, hogy közölte, ők mindenkinek elmondják, hogy a technológia – borsos ára és elnevezése ellenére – emberi felügyeletet igényel.

A mostani ügyek pedig rendkívüli mértékben befolyásolhatják a Tesla szerencséjét, hiszen a győzelem erősítheti a technológiába vetett bizalmat, míg a vereség alapvetően formálná át a Tesla vezető szerepéről kitalált narratívát az önvezetés terén. Egy másik eljárásban Musk a deepfake technológia mögé próbált bújni, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia saját szavaiért.

A floridai ügyben az is felmerült, hogy Musk és más Tesla-vezetők tisztában voltak a hibákkal, de nem tettek semmit a javításuk érdekében. Miután 2016-ban egy Autopilot vezette Tesla egy kamion alá futott, a cégvezető megígérte, hogy javítják a problémát, ám a rendszer fejlesztői szerint ez Banner balesetéig egész biztos, hogy nem történt meg.

A Tesla szerdán sürgősségi indítványt nyújtott be, hogy a felperes által megismert információk maradjanak titokban. A másik oldal természetesen ellenzi ezt.