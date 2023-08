A nagy, állami tulajdonú bankokat is felsorakoztatta a jüan védelme érdekében Kína, így a pénzintézetek dollárt adnak el jüanért mind Kínában, mind az országon kívüli pénzügyi központokban, hogy fékezzék a kínai deviza leértékelődését.

Egy sanghaji kereskedő szerint az állami bankok dolláreladásai a jüan értékvesztésének lassítása céljából mára már a monetáris eszköztár normális részét képezik. Más kereskedők pedig arról számoltak be, hogy a bankok külföldi fiókjai a londoni és New York-i kereskedési órák alatt is dobnak piacra dollárokat. Mindez segítheti azt is, hogy ne távolodjon el egymástól a jüan árfolyama Kínában és Kínán kívül.

Fotó: Shutterstock

Az ilyen dolláreladások korlátozhatják az úgynevezett offshore jüanárfolyam esését, és megakadályozhatják, hogy túlságosan eltérjen szárazföldi megfelelőjétől. A beavatkozás azonban nem feltétlenül járt sikerrel.

A jüan e hónapban mintegy 2,4 százalékot veszített a dollárral szemben, az év eleje óta pedig 6-ot.

A szárazföldi jüannal 7,3145 dolláron kereskedtek, míg az offshore jüant legutóbb 7,3400 dolláron jegyezték.

A jüan egyre meredekebb esése mögött több ok is meghúzódik. A befektetők aggódnak Kína gyengébb gazdasági növekedése és az ingatlan- és árnyékbankszektorban növekvő nemteljesítési kockázatok miatt. A befektetők csalódtak abban is, hogy a kormány lassan hajtja végre a növekedést ösztönző intézkedéseket.

Az egyik ok a hozamok különbsége, amely egyre szélesebbé válik, különösen az e heti, váratlan kínai kamatcsökkentés után – írja a Reuters.

A jüan ellen szólnak a befektetők aggodalmai is az ország ingatlanszektorában és nem banki pénzintézeteiben növekvő csődveszély miatt. A kormányzat késlekedése a gazdaságélénkítés terén szintén a kínai deviza ellen szól, miközben a jegybanki élénkítés a dollár javára növeli a hozamkülönbséget. Márpedig az már most is 16 éves csúcsot ért el, miközben a befektetők további kamatvágásra számítanak.

Az elmúlt hetekben piaci elemzők szerint Peking többször is próbálta megfékezni a jüan esését, így a jegybank sorozatosan a vártnál erősebb középárfolyamokat határozott meg, és az állami bankok dolláreladásai is igyekeztek aládúcolni a jüan árfolyamát. 2022 szeptemberében hasonló módon próbált védekezni a jüan leértékelődése ellen Kína, akkor a jegybank arra kérte az állami bankokat, hogy készüljenek dolláreladásokra az offshore piacokon.

A múlt hónapban pedig a jegybank lazított a külföldi hitelfelvétel szabályain, így a külföldi devizakölcsönök jüanra váltása segíthet a kínai fizetőeszközökön. Azonban mivel a legtöbb jelentős deviza kamatai magasabbak a kínainál, a lépés nem sokat segített. Az állami bankok Hongkongba kihelyezett jüankölcsönei viszont segítettek valamelyest, mivel az ottani likviditás meglehetősen szűkös.