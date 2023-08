Öt százalékkal ugrott meg az UBS részvényárfolyama csütörtök délelőtt, ami ezzel 15 éves csúcsra szaladt, miután a svájci nagybank a várakozásokat is bőven elhomályosító, közel 29 milliárd dolláros profitot jelentett a második negyedévre.

Fotó: Shutterstock

A svájci pénzintézet először jelentett azóta, hogy tavasszal átvette a csődközelbe jutott riválisát, a Credit Suisse-t.

Az UBS április és június közötti nyeresége rekordszintre, 28,88 milliárd dollárra ugrott,

ami több mint kétszerese a Reuters elemzői konszenzusában előrejelzett 12,8 milliárd dollárnak.

Az eredményt a bajba jutott vetélytárs felvásárlásához kapcsolódóan elkönyvelt, 28,93 milliárd dolláros negatív goodwill dobta meg jelentősen, az ennek hatásával, valamint a felvásárlási költségekkel szűrt adózás előtti eredmény 1,1 milliárd dollár volt az időszakban.

A negatív goodwill az egyesülés során megszerzett eszközöknek a vételáron felüli valós értékét jelenti, vagyis nevével ellentétben egy pozitív, eredményjavító tétel. Az UBS márciusban 3 milliárd svájci frankot (3,4 milliárd dollárt) fizetett a Credit Suisse-ért, a felvásárlással pedig globális óriásbankká lépett elő.

Az UBS a csütörtöki jelentésben azt is közölte, hogy akvirált riválisának svájci üzletét teljesen integrálja saját működésébe, a két jogi szervezet egyesülése 2024-ben fejeződhet be. A vezetőség megerősítette, hogy az integráció miatt ezer jelenlegi pozíció megszűnésével jár majd a jövő év végétől, a Credit Suisse szélesebb körű átalakítása miatt pedig további 2000 munkavállaló elbocsátása várható a jelenleg mintegy 120 ezer főt foglalkoztató nagybanknál. Az átalakítás és a küszöbön álló leépítések is része annak a nagyszabású költségcsökkentési tervnek, melynek keretében 2026-ig 10 milliárd dollárt faragna le kiadásaiból az UBS.

Az UBS CET1 tőkemegfelelési mutatója éves alapon 14,2-ről 14,4 százalékra javult, míg eladósodottsága 0,4 százalékponttal 4,8 százalékra nőtt.

A Credit Suisse csütörtökön külön beszámolóban ugyancsak közzétette negyedéves teljesítményszámait, amiből kiderül, hogy a friss UBS-leány 9,3 milliárd svájci frank veszteséggel zárta az időszakot.

A tetemes mínuszt az ügyfelek tömeges elvándorlása, és az ezt megtestesítő 39,2 milliárd frank összértékű tőkekivonás, valamint a három százalékkal zsugorodó kezelt eszközállomány okozta. Az ügyfelek bizalomvesztését tehát a bank megmentése ellenére sem sikerült visszafordítani. A csütörtöki volt egyébként a Credit Suisse utolsó önálló vállaltként prezentált jelentése.

A két vállalathoz együtt 23 milliárd dollárnyi friss ügyfélpénz érkezett a negyedév során, melynek zöme a vagyonkezelési és a svájci banki részlegből származott.

A zászlóshajónak számtó globális vagyonkezelési üzletág 16 milliárd dolláros tőkebeáramlást regisztrált április és június között, ami bő egy évtizedes csúcsot jelent.

A Credit Suisse a 2022 és 2023 közötti nehéz időszakban mintegy 200 milliárd dollárt veszített, ennek egy része most visszatér, és az a célunk, hogy megpróbáljuk visszaszerezni ebből a lehető legtöbbet. Nem lesz könnyű, de ez a célunk

– mondta el Sergio Ermotti, az UBS vezérigazgatója.