A nyugati gazdaságok valószínűleg nem tudják megszelídíteni az inflációt recesszió nélkül, mert továbbra is a bivalyerős munkerőpiaccal küzdenek - mondta Karen Ward, Jeremy Hunt brit pénzügyminiszter tanácsadója.

Az amerikai jegybank, a Federal Reserve; Fotó: Shutterstock

Ward, aki korábban a Bank of England közgazdásza volt, jelenleg pedig tanácsadói szerepvállalása mellett a JPMorgan eszközkezelőjének a stratégája is, kedden a Bloomberg televízióban úgy nyilatkozott, hogy a recesszió azért valószínű, mert a jegybankoknak az említett oknál fogva magasan kell tartaniuk a hitelezési költségeket.

A piacok bevették azt az elképzelést, hogy kitarthat a növekedés, és az inflációs nyomás mégis, mintegy magától megszűnik, a központi bankok pedig a szigorításról át is térhetnek az enyhítésre. Az infláció azonban gazdasági visszaesés nélkül sajnos nem fékezhető meg

- emelte ki a tanácsadó.

Ward úgy véli, álláspontját az amerikai központi bank (Fed) múlt heti Jackson Hole-i találkozóján elhangzottak is alátámasztják. A vezető tisztviselők - köztük Jerome Powell, a Fed elnöke is – hangsúlyozták ugyanis, hogy továbbra is szigorú monetáris politikára van szükség.

"Mindannyiuk üzenete különböző módon, de ugyanaz volt. Nem biztosak benne, hogy a munka befejeződött, és hogy a fogyasztói áremelkedés üteme tartósan visszatérhet a 2 százalékos szintre" – tette hozzá a brit topközgazdász.

Amíg nem lesz igazán egyértelmű, hogy a munkaerőpiac lazul és a bérnyomás enyhül, addig kétséges marad, hogy elérjük-e a 2 százalékot, tehát hosszabb ideig maradhatnak a magasabb kamatlábak.

Habár sem Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke, sem Jerome Powell nem nyilatkozott a következő lépéséről, mindketten jelezték, hogy továbbra is aggódnak az áremelkedések miatt.

Mindkettőjüket nagyon nyugtalanítja az inflációs nyomás, amelyet továbbra is a munkaerőpiac, a rekordalacsony munkanélküliség, és az ebből eredő bérnövekedés fűt. A jelenséget Lagarde egyébként adok-kapok inflációnak nevezte (tit-for-tat inflation), ami Ward szerint jól fejezi ki a lényeget.

A piacok még nem alkalmazkodtak teljes mértékben a hosszabb ideig tartó, magas kamatkörnyezethez. Ezt igazolja, hogy milyen nagy volt a megdöbbenés a múlt héten, amikor a kedvezőtlen gazdasági adatokat tartalmazó felmérésekkel szembesültek - jegyezte meg Ward, hozzáfűzve: