Nem remekel augusztusban az amerikai tőzsde, az S&P 500 három hét alatt mintegy 4,5 százalékot ereszkedett a július végén elért idei csúcsról. A tengerentúli blue chip index ezzel együtt remek évet fut, 14 százalékos árfolyam-emelkedéssel jutalmazva a január eleje óta pozícióban lévő befektetőket.

A Philip Morris anyacége magas osztalékkal csábítja a dohányipartól ódzkodó befektetőket Fotó: Arno Burgi / AFP

Aki az árfolyamok hullámzása helyett a kiszámíthatóbb, fix jövedelemre áhítozik, annak is kínál vonzó lehetőségeket az amerikai tőzsde, igaz, ehhez mélyre kell ásni a félezer vállalat papírjait tartalmazó részvénykosárban.

Az S&P 500 tagjai közül mindössze hat vállalat kínál 7 százalék feletti osztalékhozamot, ami a T-Billek, vagyis a helyi rövid államkötvények jelenleg 5,4 százalékos kamatával és a legtöbb pénzpiaci alap kínált hozamával már felveszi a versenyt, miközben relatíve alacsony árazáson is forognak az árfolyam (P) és az egy részvényre jutó nyereség (E) hányadosa alapján.

Ebben komoly szerepe van annak is, hogy a listán szereplő részvények mindegyike gyengélkedik idén, és jelentős árfolyamesést szenvedett el mostanáig. A kiemelkedő osztalékért tehát némi kockázatot is kell vállalni, ám mindegyik társaság kényelmesen fedezni tudja a kifizetéseket, miközben a vezetőségek elkötelezettek a részvényesi juttatás további emelése mellett is.

Dohánycég és távközlési társaságok az élen

A legbőkezűbb, közel 9 százalékos osztalékot az Altria kínálja. Az amerikai dohányipari óriás részvényei ráadásul a többi magas osztalékfizető céggel ellentétben viszonylag jól tartják magukat, és csupán egy számjegyű veszteséget szenvedtek el idén. A papír árazása még így is kifejezetten vonzó, az egy részvényre vetített, öt dollárra várt nyereség és a 43 dollár körüli részvényár alapján kilences P/E-ráta adódik. Az alacsony értékeltség a hagyományos dohányipar jövőjével kapcsolatos befektetői aggodalmakat is tükrözi a MarketWatch összeállítása szerint.

A Philip Morris anyavállalata a füstmentesítés mellett ezzel együtt komolyan veszi a részvényesi juttatásokat, osztalékpolitikája szerint évente egy számjegyű mértéken növeli őket. Az utóbbi években éppen augusztusban döntött az osztalékemelésről a menedzsment, a Bloomberg konszenzusa szerint a jelenlegi 94-ről 98 centre nőhet a részvényenkénti kifizetés.

Hagyományosan a nagy osztalékfizetők közé tartoznak a távközlési vállalatok is, erre pedig kiváló példa a Verizon és az AT&T, mindkettő csaknem 8 százalékos hozammal forog.

Az amerikai telekommunikációs piac két meghatározó szereplője idén mélyen alulteljesítő, az előbbi árfolyama 16 százalékot esett, az utóbbi pedig piaci értékének mintegy negyedét veszítette el az év eleje óta. A befektetői kitárazás mögött az új, vezeték nélküli hálózatokra nehezedő versenykényszer, valamint a régi, elavult ólomtartalmú vezetékek esetleges környezetkárosító hatásaival kapcsolatos félelmek állnak.

A távközlési cégek egyik vonzereje a magas osztalék. Fotó: AFP

Az osztalékfizetést azonban ezek sem fenyegetik a cégvezetés és a piac egybehangzó véleménye szerint, a Verizon pedig múlt hónapban a juttatás lehetséges emelését is kilátásba helyezte.

Bőkezűen visszaoszt a bankszektor is

A pénzügyi szektort a KeyCorp és a Truist Financial képviseli az osztalékfizetők élmezőnyében. A mintegy 7,5 százalékos hozamhoz itt persze az is kellett, hogy a két papírral a régiós bankok csődje, valamint a csalódást keltő második negyedéves eredmény miatt nagyon elbánjanak a tőzsdézők, mindkét vállalat árfolyama hatalmasat zuhant ugyanis az idén.

A Key és a Truist részvényeit is az idei évre várt részvényenkénti nyereségének kilencszeresén árazza a piac, ami relatíve kedvezőnek számít, miközben jó regionális banki franchise-zal rendelkeznek, és láthatóan az osztalékfizetést is prioritásként kezelik.

Nem méri patikamérlegen az osztalékot a Walgreen Boots Alliance sem, a gyógyszertárlánc papírjai 7,3 százalékos hozammal kecsegtetnek a jelenlegi 26 dollár körüli árfolyamszinten, ahová közel 30 százalékos zuhanással jutott el a kurzus 2023 eleje óta.

A patikalánc csalódást keltő időközi eredményről számolt be, és a nyár elején 10 százalékkal visszavágta egész éves profitcélját is. Ezt követően olyannyira kegyvesztetté vált a részvény a befektetőknél, hogy mostanra a részvényenkénti nyereség mindössze hétszereséért lehet megvenni a papírt. A vezetőség ugyanakkor itt is elkötelezett a részvényesi juttatás fenntartása mellett.